Gastronomía, talleres y música: todo listo para el aniversario número 20 del Festival del chef

Villa Pehuenia Moquehue se viste de fiesta del 1 al 3 de mayo para celebrar la 20ª Fiesta Nacional del Chef Patagónico, un evento pensado para toda la familia y que reúne a los mejores chefs del país. En diálogo con La Primera Mañana por AM550, el intendente Arturo De Gregorio compartió su entusiasmo por la llegada de visitantes y los preparativos del festival.

“Pasamos el viento de ayer, que fue fuerte, pero hoy ya hace un día muy lindo. La temperatura está agradable. Obviamente las mañanas acá son frescas, pero ya salió el sol y la idea es empezar a recibir a toda la gente que va a venir a disfrutar del festival del chef en su 20º aniversario”, contó De Gregorio, resaltando la calidez del clima y el espíritu de la villa.

El festival contará con espacios diferenciados para todos los gustos.

La fiesta marca el cierre de la temporada alta y la antesala de la temporada invernal. “Antes teníamos la alta y la baja muy bien marcada. Ahora realmente pasamos de alta a media. Siempre viene gente fuera de temporada y se sigue moviendo el pueblo. Viene mucho motorhome en esta época, es increíble la cantidad que circula”, comentó De Gregorio. Añadió que la comunidad ya comienza a organizar actividades de invierno, especialmente en el Cerro Batea Mahuida, para mantener la actividad turística.

Con la presencia de Dolli Irigoyen

Una de las grandes atracciones de esta edición será la presencia de Dolli Irigoyen, madrina del festival, quien dará una clase magistral el sábado a las 19. “Fue la que apostó siempre por esta fiesta que en este momento es nacional. Que esté en el 20º aniversario es un orgullo para nosotros”, señaló el intendente.

Además, se realizará una torta conmemorativa del 20º aniversario durante los tres días de celebración, que se cortará el domingo en un acto que reunirá a chefs locales y nacionales.

Dolli Irigoyen, madrina del festival, será parte del festejo por el 20º aniversario.

El festival contará con espacios diferenciados para todos los gustos. Habrá tres patios principales: el Patio Gourmet, con delicatesen de los restaurantes de la villa; el Patio de los Dulces; y el Patio de Fuego, al aire libre con vistas al volcán Batea Mahuida, donde estarán todos los asadores locales. Dentro del gimnasio se desarrollarán las clases magistrales y se montará un espacio para que artesanos y productores locales exhiban sus productos durante todo el evento.

“Llegas el viernes, te dirigís a donde va a estar el evento, que estará muy bien señalizado desde el centro comercial, y disfrutas de tres días con gastronomía, talleres y actividades para toda la familia. Llamen ahora porque quedan muy pocos alojamientos, así que se apuren”, cerró De Gregorio, invitando a todos a vivir esta fiesta que celebra la riqueza gastronómica y cultural de la región.

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