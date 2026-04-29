Se aproxima una edición única de la tradicional Fiesta del Chef en Villa Pehuenia. Se trata del aniversario 20 de este evento gastronómico tan importante para la región, que se celebra en Neuquén con sabores de la zona e invitados reconocidos del rubro. Tendrá lugar este 1, 2 y 3 de mayo.

En esta edición estará presente la cocinera Dolli Irigoyen, quien ha sido jurado de Masterchef, referente de la gastronomía nacional y madrina de la Fiesta Nacional, lo cual implica un vínculo muy cercano de la chef con el evento.

Entrevista exclusiva con adelantos de la clase magistral

En diálogo con el programa de AM550 Entretiempo, Irigoyen relató qué significa para ella este festival, algo único en el país:

"Esto lo vi nacer, hace 20 años vine por primera vez, era tan pequeño, me invitaron para ver cómo hacer que la fiesta creciera", relata recordando con emoción los inicios.

La reconocida chef opinó que este evento cuenta con un encanto particular, desde su magnitud, los productos que ofrece y los chefs invitados, pero también por los paisajes de Villa Pehuenia, una localidad rodeada de araucarias y lagos.

"El emblema del festival es rendirle homenaje al piñón, casi el único lugar donde crece este fruto", destacó. Sostiene que es un desafío para cada cocinero invitado de todo el país incluir el piñón en sus recetas.

Dentro de la gran grilla del 20ª aniversario del evento, Dolli brindará una clase magistral el sábado a las 19. En diálogo con AM550, adelantó que en su clase trabajará con cordero, quinoa y piñon, uniendo el norte con el sur. "Voy a hacer buñuelos de queso de cabra y algo con manzanas", contó.

"Vale la pena venir a Villa Pehuenia, es un lugar donde se come bien. Es una gran oportunidad de visitar un lugar tan único y además que tenga este aditivo, el Festival", manifestó Irigoyen.

La relación de la chef Dolli con el piñón

"Estar en el único lugar del país en el que se da es fantástico", sostuvo sobre el fruto, "lo conocía, había visto y escuchado de él pero no me había interiorizado de trabajar con este fruto", comentó.

En cuanto a los secretos para aprovechar el sabor y propiedades del piñón, recomendó que si se cocina muy bien y se procesa en caliente se vuelve una crema que puede convertirse en crema inglesa o lactonesa.

"Al ponerle azúcar endurece, al ponerlo en el horno o secarlo se vuelve duro como para harina, tiene sus vueltitas", explicó la chef.

Sin embargo, ella opinó que la mejor forma de comerlo es caliente, con pan y un poco de sal, como se hacía antes y se sigue haciendo hoy. "Es un gran alimento, no tiene tanto sabor ni tantas aplicaciones, hay que pensar muy bien".

Cabe recordar que está prohibida la recolección de piñones para comercializar, por lo cual solo se puede conseguir en las localidades donde crece el fruto. Esto le atribuye un sentido de pertenencia a una población y una zona del país.

La entrevista completa: