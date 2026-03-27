La llegada del Turismo Carretera a la provincia no solo genera expectativa entre los fanáticos del automovilismo, sino que también implicará ajustes en la rutina de la ciudad de Neuquén. Este viernes, la Avenida Argentina e Independencia y sus inmediaciones frente al Banco de la Provincia de Neuquén (BPN) serán escenario de la exhibición de autos y de la presencia de algunos pilotos, quienes participarán de la actividad organizada por la institución bancaria.

El corte abarcará desde la intersección con Independencia hasta la calle Buenos Aires, afectando la circulación desde las 4 de la mañana y extendiéndose hasta después de las 13:30, cuando se espera que el tránsito vuelva a la normalidad.

La medida responde a la necesidad de preparar el espacio para la exposición de los vehículos, prevista por la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) en el marco de la fecha 3 del campeonato. A partir de las 9 de la mañana, los autos comenzarán a ocupar la vía pública, ofreciendo a los fanáticos la posibilidad de ver de cerca algunas de las máquinas más emblemáticas del automovilismo nacional.

Para quienes transiten por la zona, se dispondrán desvíos específicos: quienes circulen por Avenida Olascoaga no podrán girar a la derecha por Independencia, mientras que quienes lo hagan por San Martín no podrán continuar por esa misma calle. La circulación alternativa se mantendrá por Avenida Argentina, con la opción de girar al este por calle Alberdi y retomar por Independencia en Buenos Aires.

Además del atractivo visual de los autos de competición, la jornada incluirá una conferencia de prensa a las 12 en el auditorio del BPN, en Independencia al 50, donde los organizadores y pilotos brindarán detalles sobre la fecha del campeonato. La medida de cortar la calle, aunque temporal, subraya la magnitud del evento y el entusiasmo que despierta en la ciudad.

Las líneas de colectivo que se verán afectadas por el corte son la 11, 15, 28, 10, 9 y la 50 (Neuquén – Plottier), quienes deberán ajustar sus recorridos por la mañana hasta que el tránsito se normalice.

La tercera fecha del Turismo Carretera se disputará en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén, en la ciudad de Centenario. La categoría más popular del país se presentará a partir de este viernes hasta el sábado y será la decimosexta visita de la divisional en el circuito de La Colonia