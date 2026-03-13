Comisario general Tomás Díaz Pérez: “El crecimiento de la población exige más seguridad”

En diálogo con AM550, el comisario general de la Policía del Neuquén, Tomás Díaz Pérez, explicó que los más de 870 ascensos a oficiales y suboficiales a la fuerza policial forman parte de la dinámica habitual de la carrera dentro de la misma y que en algunos casos implican traslados o cambios de destino según las necesidades del servicio.

Además, advirtió que el crecimiento demográfico de la provincia plantea nuevos desafíos para el sistema de seguridad. “El crecimiento que ha tenido Neuquén en los últimos años fue muy grande. La población aumentó alrededor de un 40% y eso demanda más servicios, entre ellos seguridad”, explicó.

En ese sentido, indicó que la institución mantiene un esquema dinámico de distribución del personal para reforzar los lugares donde se detecta mayor demanda o conflictividad.

Durante la entrevista, Díaz Pérez también se refirió a la complejidad que atraviesan algunas localidades de la provincia en relación con el delito y el crecimiento urbano.

El jefe policial aseguró que la fuerza trabaja con un plan estratégico de seguridad que se adapta a las nuevas modalidades delictivas y a los cambios que se producen en las ciudades. Como ejemplo mencionó a Centenario, donde se reforzó la presencia policial con más personal y unidades motorizadas, además de la nueva sede de la Comisaría 52.

“El delito va mutando y nosotros vamos adecuando la prevención y el sistema proactivo para enfrentar esas variantes”, sostuvo.

También remarcó la importancia de la participación de los vecinos mediante canales de comunicación directa con la policía, como grupos comunitarios y sistemas de denuncia.

Brigadistas forestales: más capacitación ante incendios

En otro tramo de la entrevista, Díaz Pérez confirmó que este viernes finaliza un nuevo curso de brigadistas forestales, que superó ampliamente las expectativas de convocatoria.

Según explicó, en lo que va del año ya se realizaron tres capacitaciones bajo estándares internacionales, con participación de bomberos voluntarios y vecinos de distintas localidades de la provincia.

“Estamos muy orgullosos porque mucha gente se ofreció de manera voluntaria para capacitarse y quedar como reservista ante incendios de magnitud”, señaló.

Cuánto gana un agente de la Policía del Neuquén

Consultado sobre la situación salarial del personal policial, el jefe de la fuerza explicó que un agente de seguridad o técnico supera actualmente el 1,7 millones de pesos, sin contar adicionales.

Detalló que el ingreso puede aumentar según distintos ítems, como carga horaria, función de chofer u otros adicionales, y que en el interior de la provincia se suma además un porcentaje extra.