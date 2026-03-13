El ministro de Seguridad de la provincia, Matías Nicolini, encabezó este jueves el acto de imposición de jerarquías a personal de la Policía del Neuquén, en una ceremonia que se realizó de manera simultánea en toda la provincia y que tuvo su acto central en la capital neuquina.

La actividad contó además con la presencia del jefe de la fuerza, Tomás Díaz Pérez, el subjefe Walter San Martín, integrantes del Consejo Asesor y autoridades del Ministerio de Seguridad.

En total, 876 efectivos fueron promovidos a nuevas jerarquías dentro de la carrera policial. Los ascensos alcanzaron a personal desde el rango de agente hasta suboficial mayor y se concretaron en todas las regiones de la provincia bajo la coordinación de los directores de Seguridad.

Las promociones incluyeron: 59 suboficiales principales a suboficial mayor, 98 sargentos ayudantes a suboficial principal, 62 sargentos primeros a sargento ayudante, 132 sargentos a sargento primero, 136 cabos primeros a sargento, 177 cabos a cabo primero y 212 agentes a cabo.

Durante el acto, Nicolini destacó el avance de la nueva normativa que regula la institución. “Hemos avanzado con una nueva Ley de la Policía de la Provincia que incorpora cambios fundamentales para el bienestar de la fuerza, con más derechos y oportunidades dentro de la carrera policial”, señaló.

El funcionario remarcó que la actualización normativa busca fortalecer a la institución y acompañar el crecimiento profesional de los efectivos.