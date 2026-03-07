El violento choque frontal ocurrido este sábado por la mañana sobre la Ruta Nacional 22, en cercanías de Plaza Huincul, dejó como saldo la muerte de dos policías vinculados a la región de la Comarca Petrolera. El siniestro se produjo entre la torre de ingreso a la ciudad y el Museo Carmen Funes y generó una fuerte conmoción entre familiares, colegas y vecinos.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Julián Zuñiga, de 27 años, efectivo policial en actividad, y Atilio Contreras, de 60 años, policía retirado. Según las primeras informaciones, Zuñiga era oriundo de la zona y regresaba desde la localidad de Senillosa al momento del accidente.

El impacto ocurrió alrededor de las 7 de la mañana cuando dos camionetas (Nissan y Hilux) colisionaron de manera frontal por causas que aún son materia de investigación. Tras el choque, se desplegó un amplio operativo de emergencia con la participación de personal policial, equipos de rescate y ambulancias.

En el vehículo Nissan en la que viajaban cuatro personas, dos ocupantes resultaron con heridas de extrema gravedad, otro sufrió diversas lesiones y el conductor salió ileso. Todos fueron asistidos en el lugar y trasladados para recibir atención médica.

El hecho generó una profunda conmoción en el ámbito policial de la provincia, donde compañeros y allegados despidieron a los dos hombres fallecidos en el trágico episodio.

El comunicado de la Mutual de Policía de Neuquén:

"Con profundo pesar informamos el fallecimiento del efectivo JULIÁN ZÚÑIGA, de 27 años, acaecido en la fecha en la ciudad de Plaza Huincul. Acompañamos en este doloroso momento a sus familiares y seres queridos, rogando que encuentren consuelo ante esta triste partida".

"Con profundo pesar informamos el fallecimiento del retirado Don ATILIO CONTRERAS, de 60 años de edad, acaecido en el día de la fecha en Plaza Huincul. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento".