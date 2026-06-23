Lo que parecía un campo más de la estepa rionegrina terminó convirtiéndose en el escenario de un hallazgo extraordinario. Cerca de Pilcaniyeu, a unos 80 kilómetros de Bariloche, especialistas confirmaron la existencia de tres nuevos sitios paleontológicos con restos de un bosque petrificado que tendría alrededor de 50 millones de años de antigüedad.

La historia comenzó cuando el propietario del establecimiento rural detectó la presencia de extrañas formaciones y decidió dar aviso a las autoridades. A partir de esa notificación se activó un operativo de relevamiento que terminó revelando uno de los descubrimientos paleontológicos más importantes de los últimos años en la región.

Durante las tareas de exploración, un equipo integrado por especialistas, personal de Patrimonio y Museos, integrantes de la Asociación Paleontológica de Bariloche y efectivos de Gendarmería Nacional identificó más de trece ejemplares de árboles petrificados distribuidos en distintos sectores del predio.

Los estudios preliminares determinaron que los restos pertenecen a especies de coníferas y angiospermas, el grupo vegetal que incluye a las plantas con flores. Los científicos estiman que estos ejemplares corresponden al período Eoceno, una etapa geológica que transcurrió entre hace 56 y 34 millones de años, cuando la Patagonia presentaba condiciones climáticas mucho más cálidas y una vegetación abundante.

Pero hay un dato que entusiasma especialmente a los investigadores. La tipología de flora encontrada no había sido registrada anteriormente en esa zona de Río Negro, por lo que el hallazgo podría aportar información inédita sobre los antiguos ecosistemas patagónicos y los cambios ambientales ocurridos a lo largo de millones de años.

Además, la presencia de estas especies petrificadas confirma que donde hoy predominan paisajes áridos y ventosos alguna vez existieron bosques desarrollados y ecosistemas complejos. Los especialistas consideran que las futuras investigaciones permitirán reconstruir con mayor precisión cómo era la Patagonia mucho antes de la aparición del ser humano.

Tras completar el relevamiento, las muestras fueron cuidadosamente extraídas, geolocalizadas y trasladadas al Museo Paleontológico de Bariloche. Allí permanecerán bajo resguardo mientras avanzan los estudios científicos que buscarán descifrar nuevos secretos de un bosque que sobrevivió petrificado durante millones de años bajo el suelo rionegrino.