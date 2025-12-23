Buta Ranquil ya tiene la réplica del cocodrilo marino más grande del mundo, conocido como el “Dakosaurus andiniensis” o “Godzilla”. En la localidad del norte neuquino se instaló una escultura de 23 metros que se terminó de construir allí mismo debido a sus enormes dimensiones.

El “Dakosaurus Andiniensis” es un reptil marino extinto descubierto en 1996 en Pampa Tril y ahora es el pragonista de una innovadora obra que busca posicionar a la localidad neuquina en el mapa geológico mundial.

El escultor se llama Luis Saavedra y realizó la obra junto a su esposa, Marisa Ortega, y con ayuda de mano de obra local. La escultura se hizo a escala real como atractivo turístico pero también para que el mundo conozca Buta Ranquil.

Para los vecinos o quienes tengan planeado un viaje y quieran conocerla, la obra se ubica en una loma sobre la Ruta 40, en la entrada principal de la localidad.

El cocodrilo marino habitó la Patagonia hace 135 millones de años, la construcción busca destacar la riqueza paleontológica de la región neuquina, que fue tierra de estos reptiles marinos.

Dakosaurus andiniensis significa "lagarto mordedor de los Andes", fue descubierto por primera vez en 1987 en la cuenca de Neuquén. Sin embargo, no fue hasta 1996 que fue nombrado así.

Dos cráneos recientemente descubiertos indican que Andiniensis es único entre los metriorrínquidos (la más especializada familia de crocodilianos adaptada a la vida marina) con su cráneo corto y alto (el cual dio lugar al apodo de Godzilla con que se le conoce). Esta especie tiene un rango temporal desde el fin del Jurásico hasta principios del Cretácico.​