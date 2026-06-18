El Concejo Deliberante de Neuquén aprobó este jueves la creación de los Espacios Abiertos Libres de Humo (EALH) dentro del ejido municipal de la ciudad. La iniciativa fue tratada y sancionada sobre tablas durante la décima sesión ordinaria del período legislativo 2026.

Según se informó desde el cuerpo deliberativo, el objetivo principal es reducir la contaminación ambiental provocada por colillas de cigarrillos y residuos de sistemas electrónicos de administración de nicotina, además de fomentar la creación y el mantenimiento de entornos saludables en espacios públicos.

La medida forma parte de una serie de proyectos considerados de urgencia o con fechas específicas que fueron aprobados durante la misma jornada legislativa.

Una medida con foco en el ambiente y la salud

Los Espacios Abiertos Libres de Humo buscan disminuir uno de los residuos urbanos más frecuentes y difíciles de gestionar: las colillas de cigarrillos.

Diversos estudios ambientales han advertido que estos desechos contienen sustancias tóxicas capaces de contaminar suelo y agua, además de representar una fuente constante de basura en plazas, paseos y espacios de recreación.

Con la nueva normativa, el municipio busca fortalecer políticas vinculadas a la salud pública, la sustentabilidad ambiental y la mejora de la convivencia en espacios compartidos.

Qué son los Espacios Abiertos Libres de Humo

Los EALH serán sectores definidos dentro del ejido municipal donde se promoverán entornos libres de humo de tabaco y de emisiones provenientes de dispositivos electrónicos utilizados para administrar nicotina.

La iniciativa apunta no solo a reducir residuos, sino también a generar conciencia sobre el impacto ambiental y sanitario asociado al consumo de estos productos en espacios de uso común.

Una tendencia que crece en distintas ciudades

La creación de áreas libres de humo en espacios abiertos se ha convertido en una política cada vez más frecuente en ciudades de Argentina y otros países.

El objetivo es combinar acciones de prevención sanitaria con estrategias de cuidado ambiental, especialmente en lugares donde se concentran actividades recreativas, deportivas y familiares.

En el caso de Neuquén, la propuesta incorpora además la problemática de los residuos generados por los cigarrillos electrónicos, cuyo uso ha crecido en los últimos años.

Otros proyectos aprobados durante la sesión

Durante la misma reunión legislativa, el Concejo Deliberante también aprobó la declaración de Interés Municipal del encuentro "Confluencia Juega 2026", una iniciativa destinada a niñas y niños de entre 6 y 12 años que se desarrollará hasta noviembre en Neuquén y Cipolletti.

Asimismo, fue declarada de interés la presentación del libro "Suicidio. Una historia real", de la autora Julieta Fabi, quien participó de la sesión junto a integrantes de su familia. También, fue aprobado el proyecto que declara de Interés Municipal la presentación y difusión del libro “Pelota Manchada” del autor Jordi Wladimir Aguiar Burgos, cuya narrativa articula temáticas vinculadas al fútbol, la política, los algoritmos, la democracia, los mundiales y la cultura popular.

Cómo puede impactar en los vecinos

La implementación de los Espacios Abiertos Libres de Humo podría traducirse en una menor presencia de residuos en plazas, parques y otros espacios públicos, además de promover hábitos más saludables en ámbitos recreativos.