Hay historias que no necesitan un análisis de ADN para explicar quién ocupa el lugar de padre. Se construyen en la mesa de todos los días, en las reuniones escolares, en las noches de fiebre y en los cumpleaños compartidos. En una familia del Alto Valle, ese vínculo se tejió durante más de 25 años, hasta que la Justicia decidió ponerle un sello a una realidad que nadie discutía.

Todo empezó cuando la joven era apenas un bebé. Su padre biológico se alejó del núcleo familiar y se instaló en otra provincia del sur del país. La distancia hizo que el contacto fuera cada vez más esporádico. Mientras tanto, otro hombre empezó a ocupar ese espacio vacío, no por obligación ni por imposición, sino por decisión y afecto.

Con el paso de los años, la pareja consolidó su relación, se casó y formó una familia ensamblada. Él acompañó cada etapa del crecimiento de la niña: estuvo presente en la escuela, en los momentos importantes y en la vida cotidiana. Lo que comenzó como un vínculo afectivo terminó convirtiéndose en una relación de padre e hija en todos los sentidos, excepto en los papeles.

Por eso, el hombre acudió al fuero de Familia de Luis Beltrán para solicitar una adopción por integración con modalidad plena. El objetivo era simple: que la ley reconociera un vínculo que ya existía desde hacía más de dos décadas.

Durante el proceso judicial se incorporaron testimonios, informes y audiencias con las partes involucradas. Tanto la madre como la joven respaldaron el pedido y ratificaron la relación construida a lo largo de los años. Los testigos coincidieron en un punto: él siempre ocupó el rol paterno. El progenitor biológico fue notificado, pero nunca se presentó.

La jueza analizó el caso a la luz del derecho de las familias y de los tratados internacionales de Derechos Humanos. Recordó que la adopción por integración busca reconocer jurídicamente vínculos familiares que ya están consolidados en la vida real. Aunque la joven tiene 27 años y mantiene filiación biológica con ambos progenitores, la legislación prevé este tipo de adopciones en situaciones excepcionales, especialmente cuando existe una verdadera posesión de estado de hija.

El fallo hizo lugar al pedido y otorgó la adopción plena. Además, aceptó la solicitud de la joven de incorporar el apellido de quien la crió junto al materno. Una decisión que no cambia el pasado, pero que ordena el presente y deja escrito, para siempre, algo que en esa familia ya era una certeza: padre no es solamente quien da la vida, sino también quien elige estar.