Este jueves los concejales de Neuquén realizaron la Sesión Ordinaria número 10 del período legislativo 2026, presididos por Claudia Argumero. Con el quórum para sancionar, fueron tratados y aprobados sobre tablas diversos proyectos e iniciativas que lo requerían en esta jornada por fecha o urgencia.

Obteniendo despacho favorable en la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, aprobaron la Memoria cuenta anual de Inversión correspondiente al ejercicio 2025, con la ejecución del Cuadro Anual de Obras Públicas y de Metas y Objetivos Presupuestarios.

Presentado por el subsecretario de Hacienda Juan Dutto y su equipo, expusieron una muestra de manera general $487.750 millones en Recursos Totales, $479.615 de Erogaciones, obteniendo un resultado Superavitario por 6º año consecutivo según explicó Dutto.

Del total de recursos, 51% ($249.387 millones) corresponde a Recursos Municipales, el 42 % son Regalías ($117.372 millones) y Coparticipación Provincial ($89.173 millones). El 6% ($30.590 millones) de los $487.750 millones totales, corresponden a Coparticipación Federal y $1227 millones fueron Aportes No Reintegrables.

En cuanto a las Erogaciones de esta Memoria de Cuenta Anual, $119.634 millones correspondieron a Personal, $175.364 millones a Bienes y Servicios, $154.176 millones a Obra Pública e Inversión de Capital, $10.937 millones para Organismos Descentralizados y $19.502 millones para Afectaciones de Fondos Municipales.

Finalmente, se convocó a las y los ediles el próximo 2 de julio para desarrollar la undécima Sesión Ordinaria.