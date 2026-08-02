Confirmaron que el ladrón de la camioneta y el celular en Zapala tiene 17 años

La Policía confirmó que el acusado de robar una camioneta y un teléfono celular en Zapala tiene 17 años. El dato se conoció luego del procedimiento realizado por efectivos de la Comisaría 48°, quienes lograron recuperar ambos elementos y demoraron al sospechoso tras un vuelco sobre la Ruta Provincial 14.

El operativo comenzó alrededor de las 6:50 del sábado, cuando un hombre denunció el robo de una camioneta Fiat, que habría sido sustraída por el mismo joven que minutos antes había hurtado un celular a una adolescente en inmediaciones de calle Corrales.

Gracias al sistema de seguimiento satelital (GPS) del vehículo, los policías localizaron la camioneta volcada sobre la Ruta Provincial 14, entre Paraje La Americana y Tres Piedras.

En el lugar demoraron al presunto autor, un adolescente de 17 años que presentaba lesiones, por lo que primero recibió atención médica en el hospital de Mariano Moreno.

Por disposición de la fiscal Laura Pizzipaulo, el menor fue trasladado a la unidad policial, donde fue notificado del inicio de una causa por los presuntos delitos de hurto y daño, en presencia de su madre.

Además, durante una requisa personal autorizada por la defensa, los efectivos secuestraron el teléfono celular robado, que posteriormente fue restituido a la víctima.

Una vez concluidas las actuaciones judiciales, el adolescente fue entregado a su progenitora, mientras los damnificados formalizaron las denuncias correspondientes.