Un camión de gran altura destruyó este sábado un semáforo ubicado sobre la Ruta Nacional 22, en el acceso a Padre José, en la zona de China Muerta, en Plottier. El impacto provocó la caída de la estructura y obligó a reorganizar la circulación en uno de los cruces con mayor movimiento vehicular del sector.

El choque se produjo después de que el transporte atravesara el puente de Circunvalación que conecta la Autovía Norte con la Ruta 22. Por motivos que aún no fueron informados oficialmente, el vehículo impactó de lleno contra el sistema de señalización y lo dejó completamente fuera de servicio.

La Policía ordenó el tránsito tras la destrucción del semáforo

Efectivos de la Policía de la Provincia del Neuquén llegaron al lugar pocos minutos después del incidente. El personal realizó las primeras actuaciones y organizó el tránsito para evitar nuevos inconvenientes mientras permanecía interrumpido el funcionamiento del semáforo.

La circulación continuó con precaución debido a la falta de señalización automática. Los automovilistas debieron reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal desplegado sobre la Ruta Nacional 22.

El cruce conecta con sectores de intenso movimiento diario

El semáforo afectado cumple un papel central en la regulación del tránsito para quienes ingresan o salen de Padre José y de distintos sectores de China Muerta. Por ese punto circulan diariamente vecinos, trabajadores y vehículos de carga que utilizan la Ruta 22 como principal vía de conexión.

Hasta el momento no se informó sobre personas heridas como consecuencia del choque. Tampoco se precisó cuándo será reemplazada la estructura dañada. Mientras tanto, las autoridades recomendaron transitar con extrema precaución por la zona hasta que el sistema de señalización vuelva a estar operativo.