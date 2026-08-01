Robaron una camioneta municipal en pleno operativo y apareció volcada cerca de Zapala

Un operario del Ente Autárquico Municipal de Servicios Públicos (EAMSeP) sufrió el robo de una camioneta oficial durante una emergencia en Zapala. El episodio se registró cerca de las 6:15 de este sábado, en la zona de las calles Podestá y Buenos Aires, donde el trabajador realizaba tareas vinculadas al servicio.

El empleado descendió del vehículo por unos minutos y un desconocido aprovechó esa situación para llevarse la camioneta. La unidad contaba con un sistema de geolocalización que permitió conocer su ubicación poco después del aviso.

El seguimiento del GPS permitió localizar el rodado sobre la Ruta Provincial 14, en dirección a Mariano Moreno. Los efectivos encontraron la camioneta volcada a pocos kilómetros de Zapala.

La Policía investiga el robo y las causas del vuelco

El vehículo presentó daños materiales producto del vuelco, aunque las primeras informaciones indicaron que no hubo personas heridas. Los investigadores buscan establecer quién conducía la camioneta y qué ocurrió durante el recorrido posterior a la sustracción.

Personal policial intervino en el lugar y realizó las primeras diligencias para preservar la escena. La Fiscalía de Zapala tomó intervención en la investigación y analiza las circunstancias del robo.

Mientras avanzan las actuaciones, las autoridades trabajan para identificar al responsable de la sustracción y determinar si actuó solo o con participación de otras personas.