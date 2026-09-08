Confluencia de Sabores reunió a más de 80 mil vecinos, turistas y visitantes durante el fin de semana del 5 y 6 de septiembre en el Parque Jaime de Nevares, en el marco de los festejos por el 122° aniversario de Neuquén capital.

La tercera edición del festival fue organizada por la Municipalidad de Neuquén junto con representantes del sector privado y reunió más de 90 propuestas gastronómicas, entre food trucks, restaurantes, bebidas, productos regionales y espacios de cocina en vivo.

Además de la convocatoria en el predio, el evento generó movimiento en otros sectores de la ciudad. Según informó el municipio, la ocupación hotelera superó el 70%, mientras que autoridades y empresarios destacaron el impacto que este tipo de encuentros tiene sobre restaurantes, comercios y emprendimientos gastronómicos.

El impacto de Confluencia de Sabores llega más allá del parque

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que el movimiento generado durante el festival no termina cuando se desarman los puestos.

“Una vez que pasa Confluencia de Sabores, toda esta movida vuelve a los locales, a los restaurantes con nuevas propuestas”, sostuvo la funcionaria, al remarcar el efecto que la convocatoria tiene sobre el circuito comercial de Neuquén.

Pasqualini, Cayol y Méndez resaltaron el trabajo entre la Municipalidad y el sector privado para el Confluencia de Sabores. (Foto Fabián Martínez).

Pasqualini también vinculó el crecimiento de este tipo de propuestas con la expansión de la ciudad y la necesidad de contar con una oferta gastronómica acorde al crecimiento de Neuquén.

El dato adquiere relevancia porque Confluencia de Sabores no funciona solamente como una feria gastronómica, sino también como una herramienta de promoción turística y comercial para la capital neuquina.

Más de 90 propuestas y una fuerte presencia de la gastronomía regional

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, detalló que el festival contó con 40 food trucks y 40 stands de bebidas, además de carpas destinadas a restaurantes y espacios vinculados con los productos regionales.

La propuesta incluyó bebidas que fueron desde café hasta cervezas, gin, vermut y licuados. También hubo sectores dedicados a ahumados y gastronomía regional.

Uno de los productos destacados fue el chivito, presentado junto a la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú (Cordecc).

El festival también funcionó como una vidriera para productores y emprendedores de la región, con productos como quesos, charcutería y otros alimentos de elaboración local.

Cayol había informado que durante la primera jornada se vendieron unas 15 mil porciones de comida, sin contabilizar las ventas correspondientes a los puestos de productos regionales.

La gastronomía se combinó con música y cocina en vivo

El escenario 360 grados, ubicado en el centro del Parque Jaime de Nevares, concentró buena parte de la actividad del festival.

Durante las dos jornadas se realizaron clases magistrales de cocina con distintos referentes gastronómicos, mientras que por la tarde y la noche se presentaron bandas y DJs.

El sábado participaron de las demostraciones culinarias Florencia Frenkel, Mauro Iraira, Jorgelina Esper, Daniela Hernández, Gato Noguera, Andrés Castillo, Emma Cuisinier y Cato Farías.

La programación musical incluyó a NX Jazz, Muster, El Peligro de los Vientos, además de los DJs Nicolás Maissani y Agustina Macedo.

El domingo continuaron las clases con Mica Dilena, Chiara Dolci, Gachi Caffa, Ana Grisoni, Lucas Guzmán, Marcelo Sclocco, René Cid y Martín Cajal Mosqueira.

La segunda jornada tuvo también espectáculos de Kako Fru, Sol Azul, Serpentine Gunner Band y La Cuadra.

El sector hotelero y gastronómico destacó el trabajo conjunto

Desde la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica del Neuquén (AEHGN), Pablo Méndez valoró la articulación con la Municipalidad de Neuquén.

El empresario señaló que este tipo de acontecimientos representan una oportunidad para fortalecer tanto a la gastronomía como a la hotelería y destacó el desafío que implica producir para una convocatoria masiva.

“No es lo mismo producir para un restaurante que producir para un evento de estos”, explicó Méndez, quien remarcó que los establecimientos deben generar nuevas propuestas para responder a las características del público.

La participación del sector privado aparece así como uno de los elementos centrales del modelo de eventos que impulsa la ciudad: el municipio aporta organización, infraestructura y convocatoria, mientras restaurantes, hoteles, productores y emprendedores amplían la oferta.

Neuquén apuesta por los eventos para fortalecer el turismo

El resultado de Confluencia de Sabores se inscribe en una estrategia más amplia de Neuquén para consolidarse como destino de turismo urbano, gastronómico y de eventos.

La ciudad viene utilizando festivales y ferias como herramientas para generar circulación durante los fines de semana y atraer visitantes de otras localidades.

La experiencia de ediciones anteriores ya había mostrado esa tendencia. En 2024, la primera edición de Confluencia de Sabores reunió a más de 70 emprendimientos gastronómicos y sumó música, clases de cocina y productos regionales.

En 2025, además, el municipio informó una convocatoria todavía mayor en una nueva edición del festival, con más de 180 mil personas a lo largo de la propuesta y un impacto sobre hoteles, restaurantes y otros sectores vinculados al turismo.

Esto permite entender que el evento de 2026 forma parte de una política sostenida y no de una convocatoria aislada.

Qué viene después de Confluencia de Sabores

El municipio ya anticipó nuevas propuestas para los próximos meses.

La agenda incluye una nueva edición de Neuquén Emprende junto a Confluencia de Sabores, un nuevo Salón del Vino, el festival Confluencia de Gin durante octubre y Confluencia de Cervezas en noviembre.

La continuidad de estas actividades apunta a mantener el movimiento turístico y comercial generado por los grandes eventos, pero también a trasladar parte de ese consumo desde los espacios temporales hacia los locales gastronómicos de la ciudad.

En ese sentido, la frase de Pasqualini sobre que “toda esta movida vuelve a los locales” funciona como una de las claves para entender el objetivo económico detrás de la agenda.

Confluencia de Sabores cerró así su tercera edición con más de 80 mil personas, una ocupación hotelera superior al 70% y una fuerte participación del sector gastronómico. El desafío para el municipio será ahora sostener ese flujo de visitantes durante el resto del año y convertir las grandes convocatorias en movimiento permanente para hoteles, restaurantes, comercios y emprendimientos de Neuquén.