Confluencia de Sabores arrancó con más de 90 propuestas gastronómicas y continúa este domingo en Neuquén

Con una gran convocatoria de vecinos, turistas y familias, Confluencia de Sabores comenzó este sábado en el Parque Jaime de Nevares y volvió a consolidarse como uno de los eventos gastronómicos más importantes de la Patagonia. La propuesta reúne más de 90 espacios entre puestos gastronómicos, food trucks, productores regionales y stands de bebidas, en una apuesta conjunta entre la Municipalidad de Neuquén y el sector privado.

El evento continuará este domingo 6 de septiembre, desde las 12 del mediodía hasta la medianoche, con una nueva jornada cargada de sabores, espectáculos y actividades para todas las edades.

La secretaria de Jefatura de Gabinete del municipio, María Pasqualini, destacó la magnitud de la iniciativa y el valor que tiene para el desarrollo de la ciudad.

“Con más de 90 puestos, con la gastronomía nuestra, con la gastronomía local, regional, con productos locales y regionales, que eso la pone en valor”, expresó la funcionaria.

Además, remarcó que el crecimiento de Neuquén demanda propuestas de esta jerarquía y que la ciudad atraviesa un proceso de consolidación como polo turístico y de eventos.

Uno de los stands de Confluencia de Sabores ofrece riquísimos chivitos al asador - Foto: Gentileza

Impacto económico y apoyo al sector gastronómico

Uno de los aspectos centrales de Confluencia de Sabores es el movimiento económico que genera para la actividad gastronómica, hotelera y comercial.

Pasqualini sostuvo que el evento funciona como una vidriera para emprendedores, productores y restaurantes locales y aseguró que, una vez finalizada la feria, “toda esta movida vuelve a los locales, a los restaurantes con nuevas propuestas”.

En la misma línea, el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica del Neuquén (AEHGN), Pablo Méndez, valoró el trabajo articulado con el municipio y destacó que este tipo de encuentros fortalecen tanto a la gastronomía como a la hotelería de la capital.

También resaltó el desafío que implica innovar para una convocatoria masiva y generar nuevas experiencias para el público.

Confluencia de Sabores continúa este domingo 6 de septiembre de 12 a 24 en el Parque Jaime de Nevares - Foto: Gentileza

Food trucks, bebidas regionales y cocina en vivo

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, detalló la amplitud de la oferta disponible en el predio.

Según explicó, participan 40 food trucks y otros 40 stands dedicados a bebidas, que incluyen café, cervezas artesanales, gin, vermut, licuados y otras propuestas. A esto se suman espacios de ahumados, carpas gastronómicas y restaurantes que muestran lo mejor de la cocina regional.

El corazón del evento es el escenario 360°, donde reconocidos chefs realizan clases magistrales en vivo. Durante la primera jornada pasaron por allí Florencia Frenkel, Mauro Iraira, Jorgelina Esper, Daniela Hernández, Gato Noguera, Andrés Castillo, Emma Cuisinier y Cato Farías.

Música, espacios públicos y participación vecinal

La propuesta también incluye una importante agenda cultural. Este sábado se presentaron NX Jazz, Muster y El Peligro de los Vientos, mientras que los DJ Nicolás Maissani y Agustina Macedo tuvieron a cargo el cierre musical de la jornada.

Para Pasqualini, la consolidación del Parque Jaime de Nevares como sede de grandes eventos demuestra el vínculo que los vecinos construyeron con ese espacio público.

“La gente cuando escucha que hay una puesta en Jaime de Nevares ya se organiza”, afirmó.

La funcionaria destacó además que la actividad forma parte de las celebraciones por el 122° aniversario de Neuquén capital y contribuye a fortalecer el uso comunitario de los espacios verdes de la ciudad.

Bus Turístico y actividades para este domingo

Como complemento para facilitar el acceso y promover el turismo urbano, la Municipalidad dispuso recorridos especiales a través del Bus Turístico, una alternativa que permite conectar distintos puntos de la ciudad con el predio donde se desarrolla Confluencia de Sabores.

La organización espera una importante concurrencia durante la segunda jornada, que se realizará este domingo desde las 12 hasta las 24. La invitación está abierta tanto para residentes como para visitantes que quieran disfrutar de la gastronomía regional, apoyar a emprendedores locales y sumarse a los festejos por un nuevo aniversario de Neuquén.