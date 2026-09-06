¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Hasta la medianoche

A la espera de un domingo con sol, llega el último día de "Confluencia de Sabores" en Jaime de Nevares

El evento continuará con expectativas de un domingo soleado, con música, gastronomía, juegos y entrada libre y gratuita.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Domingo, 06 de septiembre de 2026 a las 13:19
PUBLICIDAD
El evento tuvo su primer día exitoso este sábado.

Después de una primera jornada con una importante convocatoria, Confluencia de Sabores vuelve este domingo al Parque Jaime de Nevares con su segunda y última jornada. La feria gastronómica podrá visitarse desde las 12 y se extenderá hasta la medianoche, con propuestas para disfrutar durante toda la tarde y noche.

La tercera edición del evento reúne más de 90 propuestas gastronómicas, entre food trucks, restaurantes, productores regionales, espacios de fuego y stands de bebidas. La iniciativa forma parte de las actividades por el 122° aniversario de Neuquén capital y busca poner en valor la producción y gastronomía local y regional.

Uno de los principales atractivos es el escenario 360° de cocina en vivo, donde distintos chefs ofrecen clases magistrales y comparten con el público diferentes técnicas y preparaciones utilizando productos de la región. Durante la primera jornada participaron varios referentes de la gastronomía neuquina y las actividades continuarán este domingo.

La propuesta también incluye 40 food trucks, alrededor de 40 stands de bebidas, sectores de ahumados y carpas gastronómicas, con alternativas que van desde comidas regionales hasta opciones internacionales. También hay cervezas artesanales, gin, vermut, café y otras bebidas.

Entre los productos destacados de esta edición aparece el Chivito Criollo del Norte Neuquino, que puede conseguirse en distintas presentaciones y también disfrutarse asado en el predio. El producto cuenta con Denominación de Origen y es uno de los grandes protagonistas de la propuesta regional.

Además de la gastronomía, la jornada contará con música y actividades al aire libre, por lo que el evento se presenta como una alternativa para pasar la tarde y quedarse hasta la noche en el Parque Jaime de Nevares.

La entrada es libre y gratuita y la feria funcionará este domingo 6 de septiembre de 12 a 24, en el marco de los festejos por el aniversario de la ciudad.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD