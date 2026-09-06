Después de una primera jornada con una importante convocatoria, Confluencia de Sabores vuelve este domingo al Parque Jaime de Nevares con su segunda y última jornada. La feria gastronómica podrá visitarse desde las 12 y se extenderá hasta la medianoche, con propuestas para disfrutar durante toda la tarde y noche.

La tercera edición del evento reúne más de 90 propuestas gastronómicas, entre food trucks, restaurantes, productores regionales, espacios de fuego y stands de bebidas. La iniciativa forma parte de las actividades por el 122° aniversario de Neuquén capital y busca poner en valor la producción y gastronomía local y regional.

Uno de los principales atractivos es el escenario 360° de cocina en vivo, donde distintos chefs ofrecen clases magistrales y comparten con el público diferentes técnicas y preparaciones utilizando productos de la región. Durante la primera jornada participaron varios referentes de la gastronomía neuquina y las actividades continuarán este domingo.

La propuesta también incluye 40 food trucks, alrededor de 40 stands de bebidas, sectores de ahumados y carpas gastronómicas, con alternativas que van desde comidas regionales hasta opciones internacionales. También hay cervezas artesanales, gin, vermut, café y otras bebidas.

Entre los productos destacados de esta edición aparece el Chivito Criollo del Norte Neuquino, que puede conseguirse en distintas presentaciones y también disfrutarse asado en el predio. El producto cuenta con Denominación de Origen y es uno de los grandes protagonistas de la propuesta regional.

Además de la gastronomía, la jornada contará con música y actividades al aire libre, por lo que el evento se presenta como una alternativa para pasar la tarde y quedarse hasta la noche en el Parque Jaime de Nevares.

La entrada es libre y gratuita y la feria funcionará este domingo 6 de septiembre de 12 a 24, en el marco de los festejos por el aniversario de la ciudad.