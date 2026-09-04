Neuquén ya tiene todo preparado para una nueva edición de Confluencia de Sabores, el festival gastronómico que este sábado 5 y domingo 6 de septiembre reunirá una amplia variedad de propuestas culinarias, bebidas, productos regionales, cocina en vivo y espectáculos.

El secretario de Turismo y Promoción Humana de la Municipalidad de Neuquén, Diego Cayol, contó en diálogo con La Mañana es de la Primera, por AM550, que el armado del predio ya está en marcha y que el público podrá disfrutar de las actividades desde el mediodía y hasta la medianoche.

“Venimos con todo, ya estamos armando todas las estructuras, ya se puede ver lo que va a ser mañana desde las 12 del mediodía y el domingo también, hasta las 24”, dijo Cayol.

Cayol explicó que el encuentro busca concentrar en un mismo festival el crecimiento que tuvo durante el año la gastronomía y poner en valor la producción local y regional.

“Confluencia de Sabores es la expresión de todo lo que se ha hecho durante el año reunido en un solo festival gastronómico que va a poner en valor”, reflexionó Cayol.

Confluencia de Sabores reunirá propuestas gastronómicas durante todo el fin de semana.

90 stands para comer, beber y disfrutar

La edición contará con 90 stands en total, entre los que habrá aproximadamente 40 food trucks, seis carpas restaurant, seis espacios de fuegos y más de 20 propuestas de bebidas.

La oferta gastronómica incluirá fuegos, ahumados, pescados, repostería y distintas alternativas para comer durante toda la jornada.

“La gente va a poder ir a disfrutar, si tiene ganas de comprar chivito, si quieren asado también”, aseguró.

También habrá opciones de bebidas para distintos públicos, desde cerveza y gin hasta propuestas frutales sin alcohol.

“Hay de todo, podés degustar una cerveza, un gin, una comida, una bebida frutal para los que no toman alcohol. Hay una infinidad de cosas para probar y degustar. Uno se queda asombrado. También hay clásicos como papas fritas o panchos”, resaltó.

El funcionario remarcó que la idea es que los vecinos puedan recorrer el festival y permanecer durante varias horas.

“La idea es que vayas y disfrutes el día, que lo pases bien”, resumió Cayol.

Chefs neuquinos cocinarán en vivo durante las masterclasses del festival.

El escenario 360° será la gran novedad

Una de las principales incorporaciones de esta edición será el escenario 360°, ubicado en el centro del predio. La disposición permitirá que las actividades puedan observarse desde distintos puntos del parque.

Desde las 15 y hasta las 20 se desarrollarán las masterclasses, con distintas duplas de chefs cocinando en vivo.

“Desde las 15 vamos a tener duplas de chefs cocinando en vivo, haciendo la masterclass en el escenario que esta vez está al centro, esto es distinto de las ediciones anteriores. Es un escenario 360 y desde cualquier punto del parque vas a poder ver lo que hacen los chefs”.

Cayol destacó que se trata de una incorporación novedosa y vinculó la propuesta con el crecimiento de la actividad gastronómica.

“Es novedoso, vamos a ver cómo funciona, creemos que va a funcionar muy bien. Es interesante para ver las masterclass. Queríamos poner en relevancia cómo creció la gastronomía, la producción de cosas relacionadas dentro de la ciudad”.

Entre los referentes que participarán se encuentran los Embajadores de la Gastronomía Neuquina Martín Cajal Mosqueira, Jorgelina Esper, Emanuel Cuisinier y Graciela “Gachi” Caffa, además de reconocidos chefs y referentes vinculados a la producción gastronómica y vitivinícola.

También estarán presentes las embajadoras del Vino Neuquino Daniela Hernández y Ana Grisoni, mientras que el chef Cristian Sánchez encabezará el sector de fuegos, con preparaciones a las brasas y productos regionales.

Gato Noguera será parte de las masterclasses del sábado en el escenario 360°.

Piñón, chivo, trucha y productos del Valle

La identidad regional será uno de los ejes de la propuesta gastronómica, con preparaciones que incorporarán productos de Neuquén y del Alto Valle.

“Son platos regionales con productos de la zona, hay de todo, agridulces, se usa piñón, chivo, trucha, hongos de la zona, aceite de oliva, nogales, todo lo que se produce más allá de la fruta que por supuesto hay manzanas y peras y todo lo que se produce en el Valle”.

La variedad permitirá probar diferentes preparaciones y combinaciones durante ambas jornadas.

“Hay mucho para probar y mucha variedad. Un chef prometió que después de la masterclass le va a dar de probar a todos los que estén participando, con un pequeño platito para que puedan probar todo lo que están cocinando. Es la gente de ‘De la Ribera’”.

El Peligro de los Vientos se presentará el sábado en Confluencia de Sabores.

Dos jornadas con gastronomía y música

La programación combinará durante las dos jornadas masterclasses, gastronomía, bebidas, cocina a las brasas y espectáculos musicales.

El cronograma comenzará a las 12, mientras que las clases de cocina se concentrarán entre las 15 y las 20. A partir de las 20 comenzarán los principales espectáculos musicales de la jornada.

Cayol anticipó además que el domingo habrá una formación musical especialmente numerosa.

“También va a haber bandas a la noche. Entre hoy y mañana a la mañana terminamos con los últimos detalles. De 15 a 20 las masterclass, desde las 20 las bandas en vivo y finalizamos con un DJ y sábado y el domingo con una banda que tiene más de 12 miembros para disfrutar”.

Con 90 stands, unos 40 food trucks, seis carpas restaurant, seis espacios de fuegos y más de 20 propuestas de bebidas, Confluencia de Sabores tendrá durante este fin de semana una programación que combinará la gastronomía neuquina con productos regionales, cocina en vivo y música para disfrutar desde el mediodía hasta la medianoche.

La grilla completa

Sábado

Master Classes

15:00: Florencia Frenkel y Mauro Iraira.

Florencia Frenkel y Mauro Iraira. 16:00: Jorgelina Esper y Daniela Hernández.

Jorgelina Esper y Daniela Hernández. 18:00: Gato Noguera y Andrés Castillo.

Gato Noguera y Andrés Castillo. 19:00: Emma Cuisinier y Cato Farías.

Espectáculos

17:00: Banda NX Jazz.

Banda NX Jazz. 20:00: Banda Muster.

Banda Muster. 21:00: Banda El Peligro de los Vientos.

Banda El Peligro de los Vientos. 22:00: DJ's Nicolás Maissani y Agustina Macedo.

Domingo

Master Classes

15:00: Mica Dilena y Chiara Dolci.

16:00: Gachi Caffa y Ana Grisoni.

Gachi Caffa y Ana Grisoni. 18:00: Lucas Guzmán y Marcelo Sclocco.

Lucas Guzmán y Marcelo Sclocco. 19:00: René Cid y Martín Cajal Mosqueira.

Espectáculos

17:00: Banda Kako Fru.

Banda Kako Fru. 20:00: Banda Sol Azul.

Banda Sol Azul. 21:00: Banda Serpentine Gunner Band.

Banda Serpentine Gunner Band. 22:00: Banda La Cuadra.

La entrevista completa con Diego Cayol