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Fiesta gastronómica

Neuquén se prepara para un fin de semana a puro sabor: más de 90 propuestas en Confluencia de Sabores

El festival gastronómico tendrá su tercera edición este sábado 5 y domingo 6 de septiembre. El Parque Jaime de Nevares reunirá más de 90 propuestas entre foodtrucks, bebidas y productores. La entrada será libre y gratuita. 

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Jueves, 03 de septiembre de 2026 a las 15:47
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Confluencia de Sabores tendrá su tercera edición este fin de semana en el Parque Jaime de Nevares.

La ciudad de Neuquén se prepara para vivir una nueva edición de Confluencia de Sabores, el festival que busca poner en valor la gastronomía local y los productos regionales. La tercera edición se desarrollará este sábado 5 y domingo 6 de septiembre en el Parque Jaime de Nevares, con una propuesta que combinará sabores, producción regional, cocina en vivo y espectáculos musicales.

Durante ambas jornadas habrá más de 90 propuestas gastronómicas, entre ellas más de 40 foodtrucks, alrededor de 40 stands de bebidas y un mercado de productores con opciones que incluyen chocolatería, frutos secos, café, pastelería y cocina vegana. A esto se sumarán cinco sectores de fuegos y distintos espacios temáticos para que vecinos y visitantes puedan recorrer y disfrutar de la propuesta al aire libre.

Más de 90 propuestas gastronómicas estarán disponibles durante las dos jornadas del festival.

Uno de los grandes atractivos será el nuevo escenario 360°, que por primera vez formará parte del festival y permitirá disfrutar de clases de cocina y shows musicales en vivo. También se realizarán distintas masterclass a cargo de reconocidos chefs y referentes de la gastronomía neuquina, con preparaciones que tendrán como protagonistas productos regionales como el chivo, la trucha, el cordero, los hongos patagónicos, el piñón y el vino neuquino.

La agenda musical también tendrá un lugar destacado durante el fin de semana. El sábado se presentarán NX Jazz, Muster y El Peligro de los Vientos, además de los DJs Nicolás Maissani y Agustina Macedo. El domingo será el turno de Kako Fru, Sol Azul, Serpentine Gunner Band y La Cuadra, completando una programación que buscará acompañar la propuesta gastronómica con diferentes estilos y artistas de la región.

Las masterclass permitirán disfrutar en vivo de preparaciones con productos típicos de la región.

El festival se podrá visitar ambos días de 12 a 00 horas, con entrada libre y gratuita, en el Parque Jaime de Nevares. Además, habrá un bus turístico gratuito sobre calle Alderete, con cuatro salidas desde las 14 horas para recorrer el sector noreste de la ciudad. La iniciativa apunta a consolidar a Confluencia de Sabores como una marca de referencia dentro de la agenda turística y gastronómica de Neuquén.

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