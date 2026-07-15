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REGIÓN LAGOS DEL SUR

Confluencia Traful recuperó un servicio clave: volvió a abrir una estación de servicio de YPF

Quedó habilitado el nuevo módulo de abastecimiento de YPF a la vera de la Ruta 237, un punto clave para vecinos, transportistas y turistas que transitan uno de los principales corredores turísticos de la provincia.

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Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Miércoles, 15 de julio de 2026 a las 14:26
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Figueroa pasó por la vieja estación de servicio de Confluencia, a la vera de la Ruta 237.

La estación de servicio de Confluencia Traful volvió a operar el 1 de julio con la habilitación de un nuevo módulo de abastecimiento de YPF, restableciendo un servicio esencial sobre la Ruta Nacional 237, uno de los corredores más importantes para la conectividad y el turismo de la Provincia.

Así lo hizo saber el gobernador Rolando Figueroa a través de sus redes sociales, al señalar que se trata de "una infraestructura clave para quienes viven, trabajan y transitan por la región". Además, felicitó al presidente de YPF, Horacio Marín, y al equipo de la empresa "por este gran logro que estamos haciendo, habilitar estaciones de servicio donde estamos necesitando los neuquinos. YPF y Neuquén crecen en equipo”, recalcó.

El mandatario provincial remarcó que la recuperación de este punto de abastecimiento representa "una gran noticia para vecinos y turistas" y ratificó que, en el corto plazo, comenzará la obra de pavimentación de la Ruta 65 hasta Río Minero, una inversión destinada a mejorar la conectividad, fortalecer el desarrollo regional y potenciar el turismo en la región de los Lagos del Sur.

La reapertura de esta estación pone fin a un período en el que este tramo de la Ruta Nacional 237 permaneció sin un punto de abastecimiento de combustibles, una situación que afectaba a residentes, transportistas y visitantes. La solución llegó mediante la instalación de un módulo de abastecimiento de YPF, que permitió restituir el servicio mientras avanza la recuperación integral del histórico predio.



 

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