Volvió un clásico: ya se puede cargar combustible en la histórica estación de servicio YPF de Confluencia Traful

La estación de servicio de Confluencia Traful volvió a abrir sus puertas el pasado 1 de julio y recuperó un servicio esencial para la vida cotidiana de la zona: el expendio de combustibles sobre la Ruta Nacional 237, un corredor clave para vecinos, transportistas y turistas que atraviesan la cordillera neuquina.

Cómo fue la reapertura de la YPF en Confluencia Traful

La reapertura fue posible gracias a la instalación de una unidad modular de YPF, una solución que permitió reactivar el funcionamiento del predio en pocas semanas, sin necesidad de intervenir de manera inmediata el histórico edificio perteneciente al Automóvil Club Argentino (ACA). En ese lugar, de fuerte valor simbólico para la comunidad, la actividad había quedado interrumpida.

Por el momento, el antiguo edificio permanece fuera de servicio y la atención se concentra exclusivamente en la carga de combustibles y el uso de sanitarios. Aun así, la vuelta de la estación representa un alivio concreto para quienes transitan la zona, donde durante un período prolongado no existía un punto cercano de abastecimiento.

Fuente de trabajo y nuevo aire a la 237

En lo laboral, el establecimiento emplea actualmente a tres playeros oriundos de Villa Traful. La decisión fue valorada en la comunidad por generar oportunidades de trabajo local en un contexto donde cada puesto resulta significativo para la economía de la localidad.

El funcionamiento diario es de 6 a 22 horas. Además, el sistema de pago tiene una particularidad importante: sólo se aceptan tarjetas de débito, crédito o pagos con códigos QR. No se recibe efectivo. Se trata de una medida vinculada a la seguridad del personal y a la operatoria del servicio.

Cómo es el ingreso a la estación de servicio Confluencia Traful

Otro aspecto a tener en cuenta es que tanto el ingreso como la salida del predio se realizan exclusivamente desde la Ruta Nacional 237, lo que ordena la circulación en un punto de alto tránsito.

Si bien la estación ya volvió a prestar un servicio clave, desde la empresa señalaron que todavía no hay una fecha confirmada para la reapertura de la tradicional confitería que funcionaba en el lugar. La expectativa está puesta en avanzar con las obras necesarias para recuperar, en el futuro, ese espacio gastronómico y comercial que durante años formó parte de la identidad del punto de ruta.