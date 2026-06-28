YPF y el Automóvil Club Argentino (ACA) avanzan con la recuperación de la histórica estación de servicio de Confluencia Traful, ubicada sobre la Ruta Nacional 237, un punto estratégico para quienes viajan entre Neuquén, Villa Traful, Bariloche y otros destinos turísticos de la cordillera. El proyecto permitirá poner nuevamente en funcionamiento uno de los centros de abastecimiento más tradicionales de la Patagonia, que permanecía fuera de servicio desde hace varios años y cuya ausencia impactaba en uno de los corredores con mayor circulación de la región.

La iniciativa forma parte del plan de estaciones modulares que impulsa la petrolera en distintos puntos del país. Este modelo busca reducir los tiempos de construcción, optimizar los costos operativos y adaptarse a la demanda estacional, especialmente en zonas turísticas donde el movimiento de viajeros se concentra en determinadas épocas del año.

Durante décadas, la estación de Confluencia Traful fue una parada habitual para turistas, transportistas y pescadores que recorrían la Ruta 237. Su cierre dejó sin un servicio esencial a uno de los principales accesos hacia la cordillera neuquina y la región andina.

El nuevo complejo incorporará paneles solares para abastecer parte de la demanda eléctrica, una solución orientada a mejorar la eficiencia energética y disminuir los costos de funcionamiento en una zona alejada de los grandes centros urbanos. Además del expendio de combustibles, el proyecto contempla la incorporación de nuevos espacios comerciales y servicios para los viajeros, en línea con la transformación que atraviesan las estaciones de servicio en todo el país.

La propuesta apunta a convertir estos establecimientos en centros multipropósito, con gastronomía, tiendas de cercanía y servicios digitales que complementen la atención tradicional.

La iniciativa toma como referencia la experiencia desarrollada por YPF en Pinamar, donde la empresa implementó una estación móvil bajo el nuevo esquema regulatorio nacional. Ese formato demostró que las instalaciones compactas pueden responder de manera eficiente a los picos estacionales de demanda, con infraestructura adaptable a distintos corredores turísticos.

La recuperación de la estación de Confluencia Traful también implica la puesta en valor de un histórico punto de servicio vinculado al ACA, que durante décadas integró la red de abastecimiento para quienes recorrían las rutas argentinas. Si bien todavía no se confirmó la fecha de inauguración, el avance del proyecto representa un paso importante para restablecer un servicio estratégico sobre la Ruta Nacional 237 y ampliar la infraestructura destinada al creciente movimiento turístico de la Patagonia.