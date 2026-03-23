Este martes se conmemoran los 50 años del último Golpe de Estado, un día para mantener viva la memoria y reclamar Nunca Más. Tanto en Neuquén como en Cipolletti habrá actividades, incluida vigilia y marcha, para conmemorar la fecha.

Marchas en Rio Negro y Neuquén

La tradicional marcha nacional que se realiza en todo el país también tendrá lugar en Cipolletti. Aquí se hará el martes, a partir de las 11, en memoria a las víctimas del terrorismo de Estado. Se hará en la Plaza de la Justicia y de allí se recorrerá el centro.

Por otro lado, General Roca también tendrá su tradicional marcha bajo la misma premisa. Allí la marcha en memoria de los desaparecidos será a partir de las 18:30 en la intersección de Mitre y Sarmiento, luego de que se revele una nueva placa en conmemoración del golpe cívico-militar en la Plaza Belgrano. Al finalizar la marcha, como todos los años, se leerá un texto conmemorativo por los desaparecidos.

Además luego se realizará una radio temática por el 50 aniversario del inicio de la dictadura, donde se abordará la construcción de la memoria. Artistas locales interpretarán canciones y leerán textos relacionados con la verdad y la justicia.

En Neuquén la misma será el martes a las 18, partiendo del Monumento a San Martín. Previamente irá el acto oficial, que comienza a las 10 en La Escuelita.

Vigilia antes de la medianoche

Por otro lado, este lunes previo esá pensada la habrá vigilia, organizada por colectivos y organizaciones artísticas de Neuquén. Será este 23 desde las 20 hasta las 2, la vigilia de los 50 años del golpe cívico militar en el Anfitetro Gato Negro en el Parque Central.

El evento, organizado por organizaciones culturales y políticas, se desarrolla en un sitio emblemático que fue recuperado por vecinos y vecinas de la ciudad. La convocatoria, que se sostiene desde hace 15 años, propone un espacio de encuentro colectivo bajo las consignas de Memoria, Verdad y Justicia, en línea con las actividades que tendrán epicentro en la Plaza de Mayo.

En caso de lluvia, la actividad se trasladará a Teneas. La vigila la llevarán a cabo La Conrado Cultural, Teneas, la Asociación Neuquina de Artistas Plásticas de Neuquén (ANAP), la Asociación de Músicos Independientes (AMI), La mano en la sed (escritores), De Poetas y Trovadores, y Artistas Independientes (AI).

La jornada incluirá intervenciones teatrales y artísticas que buscarán reconstruir distintos episodios de la historia reciente argentina. Entre ellos, se recordarán los crímenes cometidos en centros clandestinos de detención durante la dictadura, así como hechos emblemáticos de la historia neuquina como el Cutralcazo.

Propuestas para el resto de la semana

Las actividades continuarán durante la semana, incentivando a seguir manteniendo viva la memoria y educar sobre la última dictadura. Hasta el 30 de marzo, continúa la muestra fotográfica en el Centro Cultural Alberdi “Imagen y Memoria, retratos para no olvidar”, una serie de 17 imágenes de hijos e hijas de desaparecidas y desaparecidos.

Las actividades siguen en Neuquén el 25, 27 y 28 de marzo, con distintas propuestas artísticas y culturales.

En General Roca, desde el 25 de marzo, en el Espacio Cultural Municipal ubicado en la terminal de ómnibus de la ciudad, habrá proyecciones de cortometrajes vinculados a la última dictadura, entre ellos “Polvo de estrellas”, “Apropiación” y “Nombre y apellido”.