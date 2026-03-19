Neuquén reconstruye la memoria: se presentó el documental sobre los juicios de "La Escuelita"

En el marco de las actividades por el 50° aniversario del último golpe cívico-militar, Neuquén sumó un nuevo aporte a la construcción de la memoria colectiva. Este jueves se presentó el documental “Subzona 5.2. Un epílogo neuquino de memoria”, una producción que reconstruye el proceso judicial conocido como “La Escuelita” y el recorrido de más de cinco décadas en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia.

El estreno se realizó en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén, con la participación de autoridades provinciales, organismos de derechos humanos, sobrevivientes, familiares y vecinos que colmaron la sala en una jornada cargada de simbolismo.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Natalia Fenizi, quienes destacaron el valor del audiovisual como herramienta de reflexión y transmisión intergeneracional.

La producción, realizada por el área de Memoria, Verdad y Justicia junto al equipo de comunicación de la subsecretaría, propone un recorrido por los ocho tramos del juicio “La Escuelita”, uno de los procesos más emblemáticos del Alto Valle en materia de delitos de lesa humanidad.

Silvia Barco de Blanco, víctima de la represión.

A través de testimonios y material de archivo, el documental recupera las voces de sobrevivientes, familiares, referentes judiciales y militantes de derechos humanos. El relato pone en perspectiva no solo el funcionamiento del aparato represivo durante la dictadura, sino también el largo camino recorrido desde el regreso de la democracia hasta la concreción de los juicios.

“Mantener viva la memoria es un legado para que ese Nunca Más no sean palabras sin contenido”, sostuvo Tobares durante la presentación, al tiempo que subrayó la necesidad de seguir construyendo una mirada crítica, especialmente en las nuevas generaciones.

La subsecretaria de Derechos Humanos, Natalia Fenizi, destacó el trabajo sostenido de quienes impulsaron los procesos de justicia durante décadas. Además, planteó la importancia de reflexionar sobre las condiciones que hicieron posible el terrorismo de Estado, como base para fortalecer una cultura de paz.

En la misma línea, Fenizi remarcó que la obra “expresa de forma tangible la construcción de la memoria colectiva” y destacó el trabajo sostenido de quienes impulsaron los procesos de justicia durante décadas. Además, planteó la importancia de reflexionar sobre las condiciones que hicieron posible el terrorismo de Estado, como base para fortalecer una cultura de paz.

El documental recorre los procesos judiciales que condenaron a los represores en Neuquén.

El documental también suma aportes de periodistas e historiadores que contextualizan el desarrollo de los juicios y permiten comprender su impacto en la región, consolidando un relato integral sobre uno de los capítulos más sensibles de la historia reciente.

La jornada tuvo un cierre artístico con música en vivo de “Romeluz”, en una propuesta que combinó memoria, arte y reflexión colectiva.

Tras su estreno en la capital, el documental iniciará un recorrido por distintas localidades de la provincia, con proyecciones en espacios educativos y culturales como Aluminé, Chos Malal y escuelas de la ciudad de Neuquén.

La presentación de “Subzona 5.2” se inscribe como una pieza clave para seguir reconstruyendo la memoria colectiva en Neuquén, con el objetivo de que el pasado reciente siga interpelando al presente