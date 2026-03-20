A partir de las 18 de este viernes comenzará el operativo de control y prevención en distintas rutas de Neuquén que se extenderá durante el fin de semana. "El objetivo es desalentar maniobras imprudentes y reforzar la presencia del Estado", señaló el director provincial de Seguridad Vial, Diego Alfonso.

“Vamos a desplegar las unidades sobre rutas en nuestra provincia, en el sector de Arroyito sobre Ruta 22, en Cutral Co, Ruta 237 en Bajada Colorada entre Picún y Piedra, Ruta 7 Lagos, en el acceso a Traful, y en el sector que vamos a trabajar también de Zapala a Pino Hachado, es mucha la gente que decide viajar al país vecino”, detalló Alonso.

Uno de los principales riesgos que se da en el momento de emprender el viaje es que “muchas personas salen directamente desde sus trabajos y viajan sin descanso previo”, dijo y recomendó que “antes de salir, solicitamos detenerse, verificar el estado del vehículo, consultar las condiciones climáticas y recién entonces iniciar el traslado”.

Además, indicó que “en el cambio cultural que nosotros pedimos, hemos notado en los fines de semana largo que hemos tenido, que la gente ha decidido emprender el regreso a primera hora del último día del feriado, eso también hace que el flujo vehicular constante desde primera hora de la mañana hasta la primera hora de la noche”.

“Tratamos de generar buena distribución del recurso humano y material que posee la Secretaría, que responde a un análisis previo realizado por el observatorio vial del organismo, en el que se identifica las zonas críticas y de mayor concentración de tránsito durante fines de semana largos”, expresó Alfonso.

Desde el gobierno provincial señalaron que la dirección provincial de Seguridad Vial, este tipo de operativos viene arrojando resultados positivos, por lo que el esquema de trabajo tendrá continuidad el próximo fin de semana largo, como parte de una planificación que busca sostener y mejorar los niveles de seguridad vial en toda la provincia.

