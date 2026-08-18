Varias familias de un loteo en Neuquén atraviesan momentos de incertidumbre tras un corte de gas provocado por una empresa que realizaba una obra e interrumpió el servicio. Según testimonios de vecinos, son alrededor de 40 familias que hace 4 horas permanecen sin gas.

Los mismos, parte del loteo Don Vicente en calles Laprida y Pergamino, relataron que se había contratado una empresa para hacer la delegación del gas a otro loteo. Sin embargo, por la obra las viviendas se quedaron sin gas de forma repentina.

Los vecinos comenzaron a quejarse y exigir respuestas a la empresa Camuzzi, quien está hace algunas horas en el lugar buscando solucionar el inconveniente. "Tenían que esperar unos nuevos planos, que le envíen los planos en realidad los correctos, porque eso se habilita de acuerdo a los planos que hace Camuzzi", explicó una vecina.

En el lugar, un técnico de la empresa explicó que estaban haciendo un trabajo de empalme de caños maestros de gas y que, como hubo una baja, deben cerrar manualmente los nichos de gas. Ahora se está haciendo la apertura manual de las llaves, permitiendo que el gas vuelva normalmente a las viviendas.

Por el momento trabajan operarios y un supervisor en estas tareas manuales. Hay varias cuadrillas recorriendo casa por casa para cerrar las válvulas y poder habilitar nuevamente el servicio como corresponde, sin embargo varios vecinos continúan sin gas por estas horas de la tarde.

Una de las vecinas indicó que la mayoría siguen sin gas ya que es necesario que estén en sus domicilios para la inspección y la posterior habilitación.