Durante la tarde de este lunes 17 de agosto una mujer que iba con sus dos hijos pequeños sufrió un gran susto al incendiarse su auto. El Peugeot 307 en el que iban comenzó a prenderse fuego por problemas mecánicos en calle Coihue, en Centenario, cuando ellos iban dentro.

De inmediato los tres ocupantes descendieron rápidamente y en el momento una pareja con un niño se acercó y ayudaron a evitar que las llamas que se habían desatado en el motor llegaran al resto del vehículo.

Este accionar fue clave ya que los Bomberos iban en camino pero aún no habían llegado al lugar.

“Sinceramente muchas gracias, por la preocupación que tenía en el momento no recuerdo si les agradecí lo suficiente pero no quería dejar pasar su buena predisposición y su empatía” expresó la mujer.

Afortunadamente no hubo ningún herido y cuando los Bomberos llegaron corroboraron que no haya más peligro para los ocupantes.