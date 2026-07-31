Rutas, gas y asfalto: las obras que empiezan a cambiar la región

Villa Pehuenia y Moquehue atraviesan una etapa de importantes obras de infraestructura que prometen mejorar la conectividad, los servicios y la vida cotidiana de sus habitantes. La pavimentación de las rutas provinciales 23, 46 y del tramo de la Ruta 11 entre ambas localidades encabeza un paquete de inversiones que también incluye gas, viviendas, espacios públicos y nuevos edificios comunitarios.

Durante una presentación en Villa Pehuenia, el gobernador Rolando Figueroa aseguró que el plan vial en marcha busca transformar la Región del Pehuén y destacó el ritmo de ejecución de las obras provinciales.

"Lo que se hizo en toda la historia de la provincia del Neuquén, nosotros lo vamos a hacer en cuatro años", afirmó.

El mandatario también adelantó que desde septiembre comenzarán nuevas licitaciones para seguir ampliando la red vial provincial.

La planta de GLP entra en su recta final

Uno de los proyectos más esperados por los vecinos de Moquehue también muestra avances concretos. La instalación de la planta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) se encuentra en la etapa final y en las próximas semanas comenzarán las pruebas necesarias para ponerla en funcionamiento.

Figueroa explicó que la planta fue trasladada desde Los Miches, luego de que esa localidad accediera al servicio de gas natural, y remarcó que la Provincia dispondrá de líneas de financiamiento para facilitar las conexiones domiciliarias de cada vivienda.

La incorporación del servicio permitirá ampliar el acceso a una prestación esencial para muchas familias de la localidad.

Viviendas con un nuevo modelo y créditos para construir

El crecimiento de Villa Pehuenia también está acompañado por nuevas soluciones habitacionales.

En ese marco, el gobernador anunció que la localidad será una de las primeras donde se aplicará un nuevo prototipo de vivienda del programa provincial Neuquén Habita, con unidades de dos plantas y dos dormitorios.

El plan provincial prevé ejecutar más de 20.000 soluciones habitacionales en dos años y contempla además créditos hipotecarios no bancarios de hasta 150 millones de pesos para la construcción de viviendas.

Según informó el mandatario, cerca de 200 vecinos de Villa Pehuenia ya se encuentran inscriptos para acceder a esa herramienta.

Una avenida clave para el turismo y la circulación

Otra de las obras anunciadas beneficiará directamente al principal corredor turístico de Villa Pehuenia.

Se trata de la pavimentación de la calle Los Coihues, que unirá el centro comercial con la zona de complejos turísticos a través de 3,5 kilómetros de asfalto.

La Provincia prevé iniciar los trabajos antes de octubre, con el objetivo de mejorar la circulación durante todo el año y facilitar el acceso a uno de los sectores con mayor movimiento de visitantes.

Más infraestructura para disfrutar durante todo el año

Las inversiones también incluyen nuevos espacios destinados a la actividad deportiva, recreativa y turística.

Figueroa confirmó que Moquehue contará con uno de los 20 Centros Deportivos Comunitarios (CDC) que se construirán en toda la provincia.

Además, Villa Pehuenia tendrá un Centro de Convenciones de 2.500 metros cuadrados con una inversión de 13.500 millones de pesos, pensado para ampliar la oferta de eventos durante todo el año.

A ese proyecto se suma un paseo costero sobre el lago Moquehue, cuya primera etapa comenzará en octubre con financiamiento provincial ya disponible.

En conjunto, entre Villa Pehuenia, Moquehue y Aluminé se ejecutarán 59 obras, como parte de un plan que contempla 174 intervenciones para toda la Región del Pehuén.