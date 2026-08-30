Un corte de luz programado afecta durante la mañana de este domingo a más de 20 localidades y parajes del Centro-Oeste de Neuquén. La interrupción comenzó a las 9 y está prevista hasta las 12, según informó el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

El corte se lleva adelante mientras se realizan trabajos en la Estación Transformadora Zapala, donde se avanza con la conexión de un nuevo transformador de potencia de 30 MVA. La obra busca aumentar la capacidad de transformación y reforzar el abastecimiento eléctrico de la región.

Hasta qué hora seguirá el corte de luz

El suministro permanecerá interrumpido hasta las 12 de este domingo, por lo que los usuarios de las zonas alcanzadas deberán esperar hasta ese horario para la restitución del servicio.

El EPEN solicitó a los vecinos tomar las previsiones necesarias durante las tres horas previstas para la interrupción.

Qué localidades están afectadas

El corte alcanza al suministro asociado a las Estaciones Transformadoras de Zapala y Las Lajas.

Entre las localidades afectadas se encuentran Zapala, Mariano Moreno, Covunco Abajo, Villa Puente Picún Leufú, Las Lajas, Bajada del Agrio, Aluminé, Villa Pehuenia, Villa Moquehue, Los Catutos, Loncopué, Caviahue-Copahue, El Huecú, El Cholar, Quintuco, Huncal y Chorriaca.

También están alcanzados los parajes Las Ramadillas, Primeros Pinos, Quilca, Lonco Luan, Pulmarí, Ñorquinco, Ruca Choroy y Quillén.

Por qué se realiza el corte

La interrupción forma parte de los trabajos de ampliación de la Estación Transformadora Zapala. Durante la jornada se realiza la conexión del nuevo transformador de 30 MVA a las instalaciones de alta tensión.

Desde el EPEN indicaron que, una vez incorporado, el nuevo equipo permitirá contar con mayor capacidad de transformación y respaldo, acompañar el crecimiento de la demanda y mejorar las condiciones de operación del sistema ante eventuales contingencias.

Durante la próxima semana se realizarán los ensayos correspondientes y está prevista la energización del nuevo transformador. Luego continuarán trabajos complementarios en los niveles de 33 kV y 13,2 kV.