Un corte de luz programado afectará este domingo 30 de agosto a más de 20 localidades y parajes del Centro-Oeste de Neuquén. La interrupción del suministro se extenderá entre las 9 y las 12 horas y estará vinculada a trabajos en la Estación Transformadora Zapala.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informó que durante la jornada se avanzará con la conexión de un nuevo transformador de potencia de 30 MVA a las instalaciones de alta tensión. El objetivo es incrementar la capacidad de transformación y fortalecer el abastecimiento eléctrico en una amplia zona del interior provincial.

Mario Moya, presidente del EPEN, informó los detalles del corte programado y de los trabajos que se realizarán en la Estación Transformadora Zapala.

Las tareas forman parte de un proyecto de ampliación de la Estación Transformadora Zapala. Según informó el organismo, durante la próxima semana se realizarán los ensayos correspondientes y posteriormente se prevé la energización del nuevo transformador. Luego continuarán trabajos complementarios en los niveles de 33 kV y 13,2 kV.

Desde el EPEN explicaron que la incorporación del nuevo equipo permitirá contar con mayor capacidad de transformación y respaldo, acompañar el crecimiento de la demanda y mejorar las condiciones de operación del sistema frente a eventuales contingencias.

Las localidades y parajes que tendrán el corte

La interrupción alcanzará al suministro asociado a las Estaciones Transformadoras de Zapala y Las Lajas. Entre las localidades afectadas estarán Zapala, Mariano Moreno, Covunco Abajo, Villa Puente Picún Leufú, Las Lajas, Bajada del Agrio, Aluminé, Villa Pehuenia, Villa Moquehue, Los Catutos, Loncopué, Caviahue-Copahue, El Huecú, El Cholar, Quintuco, Huncal y Chorriaca.

También quedarán comprendidos los parajes Las Ramadillas, Primeros Pinos, Quilca, Lonco Luan, Pulmarí, Ñorquinco, Ruca Choroy y Quillén.

La incorporación del nuevo equipo busca acompañar el crecimiento de la demanda eléctrica en el Centro-Oeste de Neuquén.

El EPEN solicitó a los usuarios de las zonas alcanzadas tomar las previsiones necesarias para afrontar la interrupción durante las tres horas previstas. El organismo señaló que el corte constituye una intervención necesaria para avanzar con el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica del Centro-Oeste neuquino.