El punto crítico: llegar a Obrero Argentino

El principal inconveniente en la zona de puentes es el acceso a la calle Obrero Argentino, en el este de la ciudad. A la altura de Lázaro Martín -cambia de nombre en Aguado- un corte obliga a modificar el recorrido habitual, lo que complica especialmente a quienes utilizan esa vía como conexión directa.

Según reflejo el móvil de la Am550, con el periodista Juan Andrés y el camarógrafo Bruno Calderón, en diálogo con Pancho Casado, en el sector trabajan operarios de CALF, en el marco de intervenciones sobre la infraestructura. Sin embargo, la circulación quedó reducida y con pocas alternativas claras.

Desvíos poco visibles y maniobras improvisadas

Frente al corte, existe una opción para retomar el camino: realizar un desvío por la zona de Prefectura y volver a conectar con Mosconi. Este recorrido permite finalmente continuar por Mosconi para, más adelante, acceder a otras calles que permitan el ingreso Obrero Argentino en un sector más adelante del corte.

El problema es que muchos conductores no logran identificar esta alternativa a tiempo. La falta de indicaciones visibles genera confusión y, en varios casos, obliga a regresar hacia Cipolletti para reintentar el ingreso.

El impacto también alcanza al transporte público

La desorganización en los desvíos también afecta al transporte público. La incertidumbre en los recorridos y la falta de referencias claras generan demoras y cambios inesperados.

“El colectivo tuvo que dar la vuelta a Cipolletti, pongan señales”, expresó una mujer que ingresó a la ciudad desde Cipolletti, reflejando el malestar de quienes dependen de estos servicios para trasladarse.

Obras en marcha y cambios previstos

En paralelo, se proyectan las opciones para transitar desde Cipolletti una vez que inicien las tareas por la obra de la avenida Mosconi en la zona. La calle Río Uruguay será asfaltada y está prevista como nuevo acceso a futuro para reorganizar el tránsito hacia ese sector.

Estos trabajos apuntan a mejorar la circulación en uno de los puntos más transitados del área metropolitana, aunque en el corto plazo implican ajustes que requieren mayor previsibilidad para los usuarios.

Sin luz en el puente, otra dificultad

A las complicaciones viales se suma la falta de iluminación. Si bien las farolas que se robaron habían sido restituidas recientemente por CALF, el puente volvió a quedar a oscuras.

La baja visibilidad agrava la experiencia de quienes circulan por la zona, especialmente en horarios nocturnos o de baja luz, donde la señalización ya resulta insuficiente.

Claves para evitar demoras

Ante este escenario, se recomienda a quienes necesiten acceder a Obrero Argentino:

Anticipar el recorrido antes de llegar a la zona de puentes

Estar atentos a los desvíos por Prefectura

Considerar demoras en horas pico

Circular con precaución, especialmente por la falta de iluminación

Mientras continúan los trabajos, el acceso a este sector clave de Neuquén exige atención y paciencia para evitar contratiempos.