La Municipalidad de Neuquén avanza con la obra histórica de la Avenida Mosconi, construyendo nuevos carriles y mejorando la circulación de una de las vías troncales más importantes de la ciudad.

La próxima etapa contempla los trabajos en la zona de los puentes carreteros que conectan la ciudad con Cipolletti, uno de los accesos más transitados del área metropolitana. En este punto estratégico, por donde en hora pico circulan más de 70.000 vehículos, se inicia una intervención clave que reorganiza el ingreso y egreso de la ciudad.

"El tránsito no está interrumpido"

El tramo intervenido es de alrededor de 600 metros hasta calle Leales.

“Van a tener una intervención que comienza el día de hoy, de hecho ya hemos comenzado. Esto consiste en dos viaductos que elevan la entrada y salida en Neuquén para permitir debajo de ellos el cruce transversal”, explicó la subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno. Esta configuración permitirá vincular calles como Alderete y Lázaro Martín sin interferir con el tránsito principal.

“El tránsito no está interrumpido, esto es muy importante”, señaló la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini. En esa línea, remarcó: “Por las longitudinales se fluye sin ningún tipo de problema”.

Pasqualini indicó que el intendente Gaido tomó la decisión de, no solo ir de Linares a Gatica, porque si no iba a quedar como una obra inconclusa, sino de avanzar con esta obra que es comunicación del puente de Cipolletti y Neuquén hasta Linares con un viaducto para que los cruces pasen por debajo.

Desde el Concejo Deliberante, la presidenta Claudia Argumero destacó que “no solamente va a ser un caso de conectividad, sino también vamos a terminar con el terraplén que cada vez que llueve nos junta mucha agua, va a ser realmente una gran solución para todos los vecinos de la ciudad de Neuquén”.

Cómo serán los desvíos

Cabe recordar que el proyecto tiene un plazo de ejecución de un año para este tramo, diseñado para que siempre haya dos carriles de circulación por sentido. En toda la zona de intervención la velocidad máxima será de 20 km/h, en un corredor que concentra más de 150.000 vehículos diarios.

Durante los primeros 60 días, los trabajos se concentran en la colectora en sentido Neuquén–Cipolletti. En ese período los vehículos deben desviar por calle Aguado, continuar por Lázaro Martín y retomar el acceso al puente.

Además del desvío por Aguado y Lázaro Martín, se habilitan alternativas por Río Uruguay y Lules para sostener la conectividad hasta calle Leales, mientras que quienes necesiten retomar hacia Cipolletti desde Alderete deberán hacerlo a través de Carmen de Patagones.

La intervención se ejecuta en etapas planificadas y con trabajos durante las 24 horas, permitiendo sostener la circulación, la actividad económica y la conectividad.

Estacionamiento medido y recorrido de los colectivos

También se amplió a dos horas el estacionamiento medido en el cuadrante comprendido entre Alcorta–Perito Moreno, Chile–Montevideo, Leguizamón y Tierra del Fuego, con el objetivo de mejorar la rotación vehicular.

En paralelo, el sistema de transporte público adaptó sus recorridos para garantizar la conectividad. La línea 14 se desvía en Alcorta hacia Don Bosco, cruza la Gran Avenida y continúa hasta Chile para retomar su recorrido habitual por Leguizamón. La línea 15 realiza el cruce por Chubut en lugar de Tierra del Fuego y luego retoma por calle Libertad. En tanto, la línea 25 baja por Chubut, continúa por Libertad y vuelve a su traza habitual en Tierra del Fuego, manteniendo el servicio en todo el sector.