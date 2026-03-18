Un punto crítico con obras en marcha

La Municipalidad de Neuquén avanza con la transformación de la avenida Mosconi, una intervención que modifica la circulación en uno de los corredores más transitados de la ciudad.

Durante una recorrida por el sector, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, supervisó los trabajos y puso el foco en la necesidad de reorganizar los tiempos de circulación mientras se desarrollan las tareas.

“Salir antes” para evitar demoras

En ese contexto, la funcionaria planteó una recomendación directa para quienes transitan por la zona:

“Tenemos que salir antes, diez minutos antes, respetar todas las señales y al personal de tránsito que está en los cruces ordenando”, pidió la funcionaria.

La referencia no es menor. En ese tramo de la avenida Mosconi circulaban cerca de 70 mil vehículos en horario pico, entre las 7 y las 8:30, lo que convierte a la obra en un desafío diario para la movilidad urbana.

Un esquema pensado para sostener la circulación

Uno de los puntos centrales del operativo es la habilitación de siete cruces que permiten mantener la conexión entre el norte y el sur de la ciudad: Bahía Blanca, Linares, Chubut, Olascoaga, Channeton y Gatica.

Según explicó Pasqualini, este esquema permite que los vehículos continúen circulando, con acompañamiento permanente de personal de tránsito en cada intersección.

Además, los cambios y desvíos se informan a través de los canales oficiales del municipio, con actualizaciones constantes sobre el avance de la obra.

Avances visibles y trabajos en simultáneo

En los próximos días comenzará una nueva etapa con la colocación de cañerías de gran tamaño para el sistema pluvial, que quedarán enterradas bajo la futura traza.

"En los próximos días la ciudadanía podrá ver la colocación de los grandes caños del sistema pluvial que irán enterrados bajo la nueva avenida”, destacó Pasqualini.

Se trata de uno de los componentes centrales del proyecto, orientado a resolver problemas históricos de acumulación de agua en la zona durante lluvias intensas.

Una obra que impacta más allá del tránsito

La intervención no se limita a la circulación. También incluye medidas para acompañar a los comercios del sector, como la eximición del pago de la licencia comercial durante el tiempo que duren los trabajos.

En paralelo, el municipio mantiene frentes de obra activos durante todo el día para avanzar en los plazos previstos.

Un cambio que requiere organización diaria

“Es paciencia. Es una obra que va a cambiar a la ciudad, es una obra que nos cuida”, sostuvo Pasqualini durante la recorrida.

El mensaje se repite en cada tramo intervenido: reorganizar horarios, respetar indicaciones y prever demoras forma parte de una etapa que convive con el ritmo habitual de la ciudad.

Lo que se viene: del puente hasta Linares

Pasqualini anticipó además que en los próximos días se pondrá en marcha el tramo de la obra que va desde el puente carretero hasta Linares.

“Esta es una obra que no había otro momento para hacerla. Lo estamos haciendo ahora para no tener que decir después que lo deberíamos haber hecho”, reflexionó la funcionaria.

En ese sentido, apeló a que los neuquinos acompañen este proceso “con paciencia, con responsabilidad y saliendo con la debida anticipación”.