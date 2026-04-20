UnTER denunció este lunes que el Gobierno provincial incumplió el Acta Paritaria firmada el 13 de marzo, en la que se había establecido el pago de una suma fija no remunerativa de $250.000 por única vez, en concepto de compensación económica por los últimos meses de 2025. El acuerdo preveía que el bono se abonara en dos cuotas: la primera el 20 de marzo y la segunda el 20 de abril. Sin embargo, la segunda cuota de $125.000 no fue depositada en la fecha comprometida.

Desde el gremio docente remarcaron que no se trata de un error de liquidación, sino de una reiteración de problemas ya denunciados en marzo, cuando hubo trabajadores de la educación que directamente no percibieron el beneficio. “El incumplimiento del gobierno de un acta paritaria homologada es una falta grave a los derechos laborales”, señalaron desde la conducción sindical.

UnTER exigió al Gobierno provincial el cumplimiento integral del acta, con los montos comprometidos y en los plazos establecidos. También reclamó que se investiguen las responsabilidades de quienes cometieron los errores que afectan los derechos salariales de los docentes. Según el gremio, la conducta del Ministerio de Educación al no depositar la segunda cuota del bono tiene como objetivo disciplinar y amedrentar al colectivo docente.

La organización sindical advirtió que queda en libertad de llevar adelante acciones frente al incumplimiento y solicitó sanciones por lo que calificó como una acción antilaboral y antisindical. Además, subrayó que la situación se da en un contexto de profundo malestar por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, producto de la inflación descontrolada que atraviesa el país.

El reclamo se suma a otros conflictos que atraviesa la docencia rionegrina, en un escenario de tensión creciente con el Gobierno provincial por la falta de respuestas a las demandas salariales y laborales. La falta de pago del bono, acordado en paritaria y homologado oficialmente, se convierte en un nuevo capítulo de la disputa entre el gremio y las autoridades, que ya había tenido episodios de movilizaciones y medidas de fuerza en semanas anteriores.