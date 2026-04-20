Las cámaras del 911 RN Emergencias de Cipolletti lograron lo que parecía perdido en el tiempo: recuperar un auto robado en 2021 en Neuquén. En pocos minutos, el sistema de monitoreo detectó el vehículo, lo siguió en tiempo real y guió a los móviles hasta interceptarlo. El Fiat Duna fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia.

Todo comenzó cuando un operador prestó atención a los detalles: un auto antiguo, con signos visibles de desgaste en la parte delantera, circulando de manera sospechosa. Esa observación fue suficiente para activar una verificación en la base de datos oficial. El resultado fue contundente: el vehículo tenía pedido de secuestro vigente desde hacía casi cinco años, por una causa de robo iniciada en Neuquén.

A partir de ese momento, el operativo tomó forma en cuestión de segundos. Primero, las cámaras empezaron a seguir cada movimiento del auto por distintas calles de Cipolletti. Cada giro, cada avance, fue comunicado en tiempo real a los patrulleros que ya se posicionaban en la zona. La clave fue la precisión.

Finalmente, el cierre llegó en la esquina de Esquiu y Primeros Pobladores, dónde un móvil de la Subcomisaría 79° interceptó el vehículo sin incidentes. El conductor, un hombre adulto, quedó en el lugar y no pudo justificar la procedencia del rodado que manejaba.

Con intervención de la Fiscalía, se dispuso el secuestro inmediato del auto, que ahora vuelve al circuito judicial tras años fuera del radar. El hombre fue notificado por encubrimiento, en una causa que ahora suma un capítulo clave.