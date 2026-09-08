Crecimiento de Vaca Muerta y desarrollo de rutas: los temas que Figueroa llevó a Buenos Aires

Luego de la gira que realizó la semana pasada en Estados Unidos para presentar ante inversores las posibilidades de desarrollo productivo que brinda Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa viajó en las últimas horas a Buenos Aires para participar de una serie de actividades -junto con otros mandatarios provinciales- vinculadas a las obras viales y al crecimiento económico producto de la explotación de los recursos de Vaca Muerta.

En primer lugar, Figueroa participó de un foro de pymes denominado Italia-América Latina 2026 junto con sus pares de Río Negro y Mendoza, Alberto Weretilneck y Alfredo Cornejo.

“Invitados por ADIMRA, expusimos sobre el rol de la energía para el desarrollo en el X Foro PyMEs Italia–América Latina 2026 junto a Weretilneck y Cornejo. Vaca Muerta requiere mucha sinergia y sincronización: Nación, Provincia, municipios y empresas estamos haciendo cada uno su parte para construir este ecosistema”, expresó en su cuenta de X.

“La Argentina pasó del paradigma de la escasez al de la abundancia y tiene la oportunidad de abastecer al mundo. Vaca Muerta no es un desafío sectorial ni partidario: es un desafío generacional para transformar Neuquén y sacar adelante a la Argentina”, manifestó.

Por otro lado, Rolando Figueroa participó del ciclo Democracia y Desarrollo organizado por Clarín junto con los mandatarios Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Gustavo Sáenz (Salta).

“Partimos de un enorme atraso, pero hoy invertimos más de 1.000 millones de dólares al año en infraestructura. Estamos ejecutando 1.000 km de rutas -lo que se hizo en toda la historia de Neuquén- en apenas dos años, además de más de 100.000 m2 de escuelas, 100.000 m2 de hospitales y 40.000 m2 de infraestructura de seguridad”, manifestó el neuquino en redes sociales.

Se espera que, en el transcurso de la tarde, Figueroa firme con operadoras de Vaca Muerta el prefinanciamiento de obras viales estratégicas para el desarrollo de la formación no convencional.











