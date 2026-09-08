El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa informó que este mes se abrirán los sobres B con las propuestas económicas de las empresas que se presentaron en la licitación que organizó la Provincia, a través de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), para nuevas áreas de Vaca Muerta. Además, explicó que la adjudicación se concretará en octubre y que este año se licitará una segunda ronda del Plan Exploratorio Neuquén (PEN).

“En septiembre vamos a poder abrir los sobres B del primer proceso licitatorio y en octubre se van a adjudicar esas áreas para la exploración. El sobre A es para calificar las empresas, el sobre B para calificar la propuesta económica”, comentó el Gobernador y agregó: “Se evalúa principalmente qué regalía le ofrecen a la provincia y qué participación de nuestra empresa provincial GyP”.

“Es un proceso transparente el que se inició. Eso también tenemos que valorarlo”, aseguró Figueroa y remarcó: “Acá no se asignaron áreas, no se regalaron a los amigos, acá se licitó”.

Para ampliar el desarrollo de Vaca Muerta, a través de GyP se recibieron las ofertas de empresas interesadas en explorar y eventualmente desarrollar 15 áreas hidrocarburíferas incluidas en la primera ronda del PEN. De los bloques puestos en competencia, ocho recibieron ofertas de diez empresas.

Entre las compañías que dejaron ofertas se encuentran Phoenix Global Resources-Continental Resources, Geopark Argentina, Patagonia Energy, Aldyl Argentina, Petroquímica Comodoro Rivadavia, Patagonia Resources, JPM Energía, Ingeniería Multipiping, Selva María Oil y Bentia Energy. Las propuestas se concentraron en ocho áreas: Corralera Noreste, Corralera Noroeste, Corralera Sur, La Tropilla I, Águila Mora Noreste, Pampa de las Yeguas II NE, Chasquivil Sur y Santo Domingo II.

El Gobernador destacó el éxito de la primera ronda licitatoria y adelantó que desde la provincia se revertirán las áreas a empresas que no cumplan con las inversiones comprometidas. “Si no invierten, generan una contingencia en la provincia”, dijo y agregó: “Les pedimos que hagan las inversiones y si no las hacen, revertimos las áreas”.

“YPF va a devolver cuatro áreas, porque construyó la prioridad fundamentalmente sobre el proyecto de GNL”, indicó y explicó que “esas áreas, más otras que podemos llegar a revertir en el camino hasta noviembre, vamos a licitarlas en una segunda tanda”.