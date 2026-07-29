Un cambio pensado para que el crédito avance sin tantas demoras

Acceder a un crédito hipotecario no depende únicamente de cumplir con los requisitos económicos. También implica atravesar una serie de trámites administrativos que, en muchos casos, terminan extendiendo los tiempos de espera. Con ese escenario en mente, el Gobierno de Neuquén puso en marcha un nuevo esquema de trabajo para agilizar la escrituración de los créditos Neuquén Habita.

La medida quedó formalizada mediante un convenio entre la Secretaría de Vivienda y Hábitat, la Escribanía General de Gobierno y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS). El objetivo es optimizar el circuito de las escrituras hipotecarias y hacer más eficiente cada expediente destinado a la construcción, ampliación o refacción de la vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

Qué cambia para quienes acceden a Neuquén Habita

A partir del acuerdo, la Escribanía General de Gobierno asumirá parte de las escrituras que son remitidas por ADUS. Entre sus funciones estarán los estudios de títulos, las observaciones documentales cuando correspondan y la confección de las escrituras de constitución de garantía hipotecaria.

En paralelo, la Provincia firmó un convenio con el Colegio de Escribanos de Neuquén para ampliar la capacidad operativa y absorber el creciente volumen de trámites vinculados al programa.

La incorporación de más actores al proceso permitirá distribuir el trabajo y evitar que toda la operatoria recaiga sobre un único organismo, una estrategia que apunta a reducir los tiempos de cada expediente.

Más coordinación para que los expedientes avancen

El convenio también establece un mecanismo de trabajo conjunto entre los organismos involucrados. ADUS aportará la documentación y los antecedentes necesarios para cada trámite, mientras que las áreas intervinientes unificarán los circuitos administrativos para evitar demoras y dar continuidad a las actuaciones.

Además, el acuerdo fija plazos para la realización de los estudios de títulos, determina los valores de las intervenciones notariales y establece pautas de coordinación para que cada etapa del proceso tenga tiempos definidos.

Una herramienta para acompañar el acceso a la vivienda

La firma del convenio contó con la participación de la escribana general de Gobierno, Laura Miranda; la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio; y el presidente de ADUS, Pablo Dietrich.

La articulación entre los distintos organismos forma parte de las acciones que impulsa la Provincia para simplificar los procedimientos vinculados a Neuquén Habita, de manera que quienes accedan a los créditos puedan completar el proceso administrativo con mayor agilidad y avanzar hacia la concreción de sus proyectos habitacionales.