Cristo Redentor volvió a abrir y todos los pasos internacionales quedaron habilitados

La habilitación de los principales pasos internacionales que conectan Neuquén, Mendoza y Chile permitirá que comience a normalizarse la circulación luego de una temporada invernal marcada por nevadas, bajas temperaturas y cierres preventivos que complicaron el tránsito durante las últimas semanas.

En Neuquén, Vialidad Nacional informó este viernes 4 de septiembre que los pasos fronterizos Cardenal Samoré, Pino Hachado, Icalma y Mamuil Malal se encuentran habilitados. De esta manera, los cruces hacia Chile vuelven a estar operativos, aunque se mantiene el pedido de circular con precaución por las condiciones climáticas.

El parte de rutas indicó que continúan las bajas temperaturas y las fuertes heladas en distintos sectores de la provincia. Si bien todos los tramos se encuentran transitables, el organismo recomendó extremar los cuidados y destacó que personal y equipos de Vialidad Nacional continúan trabajando en las rutas.

El Cristo Redentor volvió a funcionar

En Mendoza, el paso Cristo Redentor, que une Argentina y Chile por la zona de alta montaña, también quedó rehabilitado para todo tipo de vehículos luego de varios días de interrupción debido a las condiciones climáticas adversas.

El cruce fronterizo retomó su horario de invierno: de 9 a 21 (hora argentina) y de 8 a 20 (hora chilena). El cierre había sido dispuesto el miércoles de manera preventiva por el mal tiempo registrado en la cordillera.

Para ordenar el movimiento vehicular, las autoridades dispusieron además un corte preventivo en la localidad mendocina de Uspallata. Desde el centro de frontera recomendaron planificar el viaje con anticipación y consultar las actualizaciones oficiales antes de iniciar el recorrido.

La reapertura de los pasos representa un alivio para transportistas, turistas y residentes que utilizan diariamente estas conexiones internacionales, después de un invierno que estuvo marcado por interrupciones, acumulación de nieve y operativos especiales para garantizar la seguridad vial.