Restringirán el paso Mamuil Malal por obras: qué días y horarios no se podrá circular

El paso internacional Mamuil Malal tendrá restricciones temporales de circulación durante septiembre debido a los trabajos de pavimentación y adecuación que se realizan sobre la Ruta Provincial 60. La medida alcanzará el tramo comprendido entre el acceso al Parque Nacional Lanín y el límite internacional con Chile y se aplicará en jornadas determinadas.

Las interrupciones están previstas para el lunes 7, jueves 10, lunes 14 y jueves 17 de septiembre. Durante esas fechas, el tránsito estará habilitado entre las 8 y las 12, mientras que desde el mediodía y hasta las 20 se interrumpirá completamente por las tareas sobre la calzada.

Los trabajos incluyen mantenimiento, acondicionamiento del camino y construcción de alcantarillas. Fuera de esos días y horarios, la circulación no se verá afectada por esta medida, aunque podrán disponerse cambios ante condiciones climáticas adversas o cuestiones operativas.

Desde los organismos a cargo solicitaron a quienes tengan previsto cruzar hacia Chile que contemplen las restricciones al momento de organizar sus viajes. También recomendaron respetar las indicaciones del personal que se encuentre trabajando en el sector y consultar las condiciones de circulación antes de emprender el recorrido.

Cómo están las rutas este jueves

En cuanto al estado de las rutas nacionales en Neuquén, el parte de Vialidad Nacional correspondiente a este jueves 3 de septiembre indica que todos los tramos se encuentran transitables con precaución. Personal y equipos del organismo permanecen desplegados en distintos sectores para realizar tareas de mantenimiento y asistencia.

El paso Cardenal Samoré se encuentra habilitado con circulación unidireccional: de Chile hacia Argentina entre las 9 y las 14, y de Argentina hacia Chile de 14 a 19. Icalma y Mamuil Malal también permanecen habilitados, aunque en este último caso se mantiene la recomendación de portar cadenas físicas debido a las condiciones invernales.

Pino Hachado, en tanto, está habilitado para todo tipo de vehículos desde las 11.30, pero con extrema precaución por presencia de hielo en sectores y viento blanco. Además, se advierte sobre animales sueltos, posible caída de rocas a la altura del kilómetro 48 y se mantiene como requisito obligatorio la portación de cadenas físicas.