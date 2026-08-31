La reapertura del Paso Internacional Cristo Redentor, prevista para este lunes 31 de agosto, fue demorada debido a las condiciones climáticas adversas que afectan a la alta montaña. Las autoridades indicaron que todavía no están dadas las condiciones para garantizar una circulación segura por el corredor internacional.

El paso permanecía cerrado desde el lunes de la semana pasada, luego de las intensas nevadas que complicaron la transitabilidad de la Ruta Nacional 7. Durante esos días, cientos de camiones quedaron a la espera en distintos puntos del corredor internacional.

La planificación inicial contemplaba que el Cristo Redentor volviera a funcionar este lunes, aunque de manera limitada. En esta primera etapa, únicamente se permitiría el tránsito de transporte de cargas, mientras que los vehículos particulares, colectivos y turistas continuarían sin autorización para cruzar hacia Chile.

El Paso no abrió y se espera un nuevo parte

Sin embargo, el deterioro de las condiciones meteorológicas obligó a postergar la medida. Desde el Centro de Frontera informaron que la situación actual no permite asegurar una transitabilidad segura y que la apertura quedará sujeta a una mejora del tiempo y del estado de la ruta.

Las autoridades anunciaron que habrá una nueva evaluación durante la mañana de este lunes, con un reporte previsto para las 10.30, a partir del cual se definirá si existen condiciones para habilitar el corredor durante el resto de la jornada.

En caso de concretarse la reapertura, el esquema será exclusivo para camiones. El tránsito internacional de vehículos particulares y ómnibus continuará restringido hasta que las condiciones permitan ampliar la habilitación.

Durante el fin de semana, en tanto, se permitió la circulación de turismo interno por la Ruta Nacional 7 hasta Las Cuevas, aunque esta modalidad no implicó la reapertura del cruce internacional.