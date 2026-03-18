La diputada mandato cumplido Paula Sánchez, ahora candidata nuevamente para las elecciones de octubre, es terminante. Para ella, es “lamentable” que el gobierno de Jorge Sapag haya “sacado a la policía a reprimir” ante la “evidencia” del rechazo popular “que cosechó el acuerdo YPF-Chevron”.

El candidato porteño Pino Solanas, llegado especialmente para la ocasión, habla con Todo Noticias. Dice que la policía reprimió a niños, a mapuches y a mujeres, todo para consagrar un nuevo despojo al pueblo argentino protagonizado por la estadounidense Chevron. Desde los estudios del canal en Buenos Aires, la periodista Lorena hace una narración dramática. Dice que “todo el pueblo” de Neuquén fue a repudiar el acuerdo de YPF.

El ministro de Coordinación del Gabinete neuquino, Gabriel Gastaminza, habla desde el lugar de los enfrentamientos. “Tengo en las manos bolitas de cerámica, son proyectiles letales”, dice, al pretender explicar la virulencia de algunos manifestantes. Las bolitas de cerámica son marca registrada, en las manifestaciones, del sindicato ceramista versión Zanon. Un diputado, Raúl Godoy, representa a ese sector.

El diputado y miembro informante del MPN, Luis Sapag, explica que la sesión se llevará adelante y que el contrato con YPF será aprobado. “Al menos todos los legisladores de mi partido lo votarán”, dice. Incluye, entonces, también al mini-bloque petrolero, que responde a las directivas del candidato a Senador Guillermo Pereyra, quien hizo campaña oponiéndose al acuerdo con YPF-Chevron.

El secretario general de la CTA y ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, dice que la policía empezó a reprimir porque ya estaba preparada para eso, y la prueba era que el día anterior habían “militarizado” la zona. Para el sindicalista es una muestra más de que se pretende avanzar a espaldas del pueblo y de –obviamente- los intereses sindicales.

El vecino atiende a los periodistas dentro de su casa. Está todo contaminado por el humo de los gases lacrimógenos. “Yo entiendo que tal vez tienen razón en la protesta, pero así no es la manera”, dice. En la calle, estacionado frente a la vereda de su vivienda, están los restos de lo que era un automóvil, el suyo.

El diputado Raúl Dobrusin, habla con periodistas de una radio, y cuenta que un “compañero de la Universidad”, dicen que es “el hijo de un decano”, fue herido de un balazo, con una “bala muy particular”, y que está siendo intervenido quirúrgicamente en el Hospital. Avisa que al otro día habrá otra marcha y un paro provincial.

El diputado Jesús Escobar escribe en su facebook: “hay un herido de bala de plomo confirmado. Es Rodrigo Barreiro, hijo del decano de la facultad de Ingeniería. Acabo de hablar con el Ministro Gastaminza. Es responsabilidad del Gobierno detener la represión. Estamos ante una situación gravísima. No se puede sesionar bajo este clima, no puede haber una sola persona más herida. Se debe parar la represión, insisto. Voy a intentar hablar con el Gobernador Sapag”.

La zona de la Legislatura y donde se está construyendo la “ciudad judicial” se asemeja a un campo de batalla. La policía avanza sobre el gran edificio de la justicia, en construcción, como si fuera una metáfora. Van corriendo a manifestantes y desarmando barricadas. En la intimidad del edificio legislativo, protegidos, allá en las alturas, los diputados preparan sus discursos, buscando palabras filosas en los diccionarios.

El acuerdo YPF-Chevrón fue aprobado. Empezó el desarrollo de Vaca Muerta en el yacimiento Loma Campana. Hoy, Neuquén es el primer productor de gas y petróleo del país. Abastece con su energía y se prepara la exportación al mundo para antes de 2030.

Hace mucho que no hay violencia como la que hubo ese día, en agosto de 2013.

La mayoría de quienes la impulsaron entonces, hoy ya no cuestionan a Vaca Muerta.