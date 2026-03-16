El presidente y CEO de YPF inauguró el Instituto Vaca Muerta y dejó un mensaje clave para el futuro energético

“No hay crecimiento sin educación”, afirmó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, durante la inauguración del Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta en el Polo Tecnológico de Neuquén. Marín destacó que el desarrollo de Vaca Muerta depende directamente de la capacitación de trabajadores.

El centro ya generó un enorme interés: más de 17.000 personas se inscribieron para los cursos que buscan preparar técnicos para una de las industrias clave del país.

Durante el diálogo con la prensa, Marín dejó una frase que resumió el espíritu del proyecto: “No hay crecimiento si no hay educación. No hay crecimiento si nosotros no trabajamos para darle oportunidades a todas las personas”.

El ejecutivo remarcó que el desarrollo de Vaca Muerta exige trabajadores cada vez más preparados y que la industria tiene la responsabilidad de impulsar esa formación. “La industria energética tiene la obligación generacional de desarrollar Vaca Muerta y para eso necesitamos educación”, sostuvo.Durante la inauguración, Marín destacó que el instituto es fruto del trabajo conjunto entre el sector público y privado.

Este lunes comenzaron las capacitaciones en el centro de formación técnica.

“Este es un proyecto que hicimos entre todos. Se terminó eso de esperar que el Estado invierta por nosotros: la industria también tiene que involucrarse”, afirmó.

En ese sentido, explicó que más de 30 empresas vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta participaron en la creación del instituto, aportando tecnología, conocimiento técnico y experiencia operativa.

La demanda por ingresar al instituto sorprendió incluso a los propios organizadores. Más de 17.000 personas se inscribieron en pocos días, una cifra que refleja el enorme interés por acceder a trabajos vinculados con la industria energética. Para Marín, ese número demuestra el potencial que tiene el sector para generar oportunidades laborales. “Habla de las ganas de trabajar y de aportar un granito de arena para que nuestro país finalmente despegue”, concluyó.

El nuevo instituto cuenta con 2.625 metros cuadrados de infraestructura educativa, equipada con tecnología de última generación.

Participaron de la inauguración del Instituto Vaca Muerta, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello; el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

Entre sus instalaciones se destacan: Cuatro salas de simuladores para entrenamiento operativo, laboratorios de química aplicada y automatización, talleres mecánicos y eléctricos, ocho aulas de capacitación, un auditorio con capacidad para 100 personas.

Formación para los trabajos que hoy demanda la industria

El Instituto Vaca Muerta ofrecerá siete trayectos formativos vinculados al trabajo en yacimientos: perforación, fractura, instrumentos, producción, mantenimiento mecánico y eléctrico y seguridad operativa.

Cada curso tendrá una duración aproximada de cuatro meses y estará orientado a preparar técnicos listos para incorporarse al sector hidrocarburífero.

Según estimaciones de la industria, el instituto podrá capacitar entre 2.000 y 3.000 personas por año.