El CEO de YPF, Horacio Marín, fijó posición en un tema sensible y dejó una frase que rápidamente quedó en el centro de la escena.

“Si sube, sube; si baja, baja”, dijo.

La definición llegó en medio de un contexto internacional atravesado por la volatilidad del precio del petróleo, con tensiones geopolíticas que impactan directamente en los costos de la energía. En ese escenario, la empresa explicó cómo aplica su política de precios y qué puede esperarse en los surtidores.

Una frase directa en un tema que golpea todos los días

Marín planteó que la compañía no tomará decisiones especulativas y que los precios de los combustibles responden exclusivamente a los costos del mercado.

“Estamos haciendo un acuerdo honesto y moral con los consumidores”, aseguró. En esa línea, explicó que no buscan aprovechar subas coyunturales del crudo para mejorar márgenes en el corto plazo.

Pero la frase que resumió toda la estrategia fue otra:

“No vamos a subir precios para ganar más en el corto plazo. Si sube, sube; si baja, baja”, manifestó el CEO.

El mensaje dejó en claro que los valores en los surtidores quedarán atados a la dinámica internacional, sin mecanismos de amortiguación adicionales.

El impacto de un mercado global inestable

El CEO sostuvo que la suba actual del petróleo responde a factores transitorios vinculados a conflictos internacionales, y que no se trata de un cambio estructural en el mercado.

Según detalló, la empresa toma como referencia precios previos a los picos de tensión y absorbe parte del impacto en su estructura, trasladando solo lo necesario.

“El precio del petróleo debe ser por 30 o 60 días”, explicó, al describir cómo evalúan los movimientos del mercado antes de definir ajustes.

Aun así, la dependencia de variables externas deja abierta la posibilidad de movimientos en los precios locales cada vez que el contexto internacional cambie.

Producción en alza y apuesta a largo plazo

Más allá de la discusión por los combustibles, Marín adelantó que la compañía prevé un crecimiento en su nivel de actividad.

Indicó que hacia fin de año esperan operar con 17 equipos de perforación y anticipó un aumento en la producción durante el segundo semestre, con foco en la mejora de la productividad.

GNL y exportaciones: el plan de fondo

Uno de los ejes centrales de la estrategia es el desarrollo del gas natural licuado (GNL), que el propio Marín definió como el proyecto más grande de la región.

Según explicó, el objetivo es posicionar a la Argentina como un exportador relevante de energía y alcanzar, hacia 2031, más de 30 mil millones de dólares en ventas externas.

El proyecto, aseguró, ya despertó interés en inversores y entidades financieras internacionales, con una demanda que supera las necesidades de financiamiento previstas.

Un mensaje que reabre la discusión

La postura de YPF busca transmitir previsibilidad en un contexto complejo, pero al mismo tiempo deja planteado un esquema donde los precios quedan directamente vinculados a factores externos.

Con esa lógica, cada movimiento del petróleo en el mundo puede tener un correlato en el país.

Y en un escenario donde el combustible impacta en toda la economía, la frase del CEO no pasó desapercibida. La discusión ya está instalada y pone en primer plano qué margen real existe para contener los precios en un contexto cada vez más inestable.