El choque de una grúa de grandes dimensiones contra un puente en la Ruta Provincial 7, a la altura del hipermercado Coto, no solo generó un fuerte caos de tránsito en plena hora pico, sino que también encendió alertas en el municipio, que ahora analiza reforzar controles sobre este tipo de transportes.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la ciudad de Neuquén, Francisco Baggio, explicó que el incidente se produjo por una “falta de previsión” en la carga que transportaba el vehículo. Según detalló, la grúa contaba con el permiso correspondiente para circular, pero al momento de realizar el traslado se le agregó un elemento extra en altura que no había sido declarado.

“El chofer argumentó que ese equipo ya lo había transportado anteriormente, pero en la obra le sumaron un adminículo más, y eso fue lo que terminó impactando levemente contra uno de los travesaños del puente”, señaló.

El impacto generó que la grúa quedara atascada y obligó a reducir la circulación a un solo carril en un horario de alto tránsito entre Neuquén y Centenario. Sin embargo, Baggio aclaró que la situación pudo resolverse sin mayores daños estructurales. “En rigor de verdad no fue tan problemático. Se realizaron algunas maniobras, se retiró el elemento que sobresalía y se desinflaron las ruedas del carretón para bajar la altura. De esa manera, el vehículo pudo continuar sin inconvenientes”, indicó.

Desde el municipio destacaron el rápido accionar del personal de tránsito, que intervino para ordenar la circulación y colaborar en la remoción del rodado. El operativo permitió normalizar el tránsito tras varios minutos de demoras y evitar mayores complicaciones en un sector ya afectado por desvíos debido a las obras en el acceso norte.

Baggio subrayó que se trata de un hecho inédito desde la construcción del nodo vial y remarcó que, en general, las empresas cumplen con los protocolos establecidos. No obstante, fue contundente al marcar responsabilidades.

“La imprevisión fue no verificar la altura final de la carga. La responsabilidad es del transportista y también de la empresa que lo contrata”, afirmó.

En ese sentido, confirmó que se labró una sanción contravencional y que se iniciará un expediente para evaluar posibles daños en la estructura del puente. “Fue un raspón mínimo, pero vamos a solicitar un informe técnico y, si corresponde, la empresa deberá hacerse cargo de la reparación”, agregó.

El funcionario también adelantó que, a partir de lo ocurrido, el municipio revisará algunos procedimientos vinculados a los permisos de transporte especial. “Si bien esto no es habitual y es la primera vez que sucede, claramente nos obliga a ajustar controles. Nosotros confiamos en la declaración jurada que presentan las empresas, pero evidentemente hay situaciones que requieren mayor verificación”, reconoció.

Finalmente, Baggio advirtió sobre los riesgos que podría haber generado una situación de este tipo en otro contexto. “Si en lugar de un puente hubiera sido un cruce de cables o una pasarela, el daño podría haber sido mucho mayor. Por eso es fundamental reforzar la prevención”, concluyó.