En medio de los desvíos por las obras del Acceso Norte y en plena hora pico, una situación vuelve a demorar el tránsito y obliga a los conductores que circulan por Ruta 7 a transitar con precaución.

Alrededor de las 18.15 de este jueves, una grúa de grandes dimensiones que transitaba por la ruta impactó contra el puente que cruz a la altura del hipermercado Coto.

El gran rodado llevaba una maquinaria y aunque la primera parte logró pasar sin inconvenientes, al final la grúa tocó con su parte superior el puente.

Debido a esta situación el vehículo se encuentra parado en medio de la calzada, obligando a que solo quede un carril habilitado.

En el lugar se hicieron presentes efectivos policiales para ordenar el tránsito y evitar que haya accidentes, ya que es un horario de mucho tránsito entre ciudades y dentro de Neuquén.