Cuáles fueron las irregularidades que derivaron en la suspensión del sistema de fotomultas en Plottier

El Concejo Deliberante de Plottier aprobó en las últimas horas la suspensión del sistema de fotomultas en la localidad. Lo hizo tras detectar una serie de irregularidades en el contrato firmado entre la Municipalidad y la empresa Fluxa durante la gestión de Luis Bertolini, quien renunció a la Intendencia investigado por corrupción en su administración.

La presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Namuncurá detalló en diálogo con La Segunda Mañana por AM550 las irregularidades que fueron detectadas.

“Las irregularidades fueron muchas, primero que el contrato de locación no pasó por el Concejo Deliberante ya que es algo que tendría que haberse por licitación; el dinero ingresaba a las cuentas de la empresa Fluxa y no a las arcas municipales; luego los descargos cuando había infracciones tenían que hacerlos los vecinos por WhatsApp en lugar de presentarse ante el Tribunal de Faltas. Es decir, fue algo mal implementado, además de que no estaban dadas las condiciones de seguridad vial, porque no hay sendas peatonales marcadas y hay problemas con los semáforos”, explicó la concejal.

Además expresó: “Fue un sistema que perjudicó mucho a los vecinos de la localidad y también iba a perjudicar el erario público. Nosotros lo habíamos suspendido a mediados de abril cuando el intendente volvió a insistir, se hizo de manera definitiva y ahora se le dio un punto final al sistema de fotomultas, con lo cual la intendenta (Malena Resa) ahora podrá presentarse en el Fuero Contencioso Administrativo para luego, si sale la sentencia de nulidad, devolverle el dinero a los vecinos”.

Consultada por las consecuencias a futuro, Namuncurá sostuvo que “se verán el año que viene cuando venga el informe del Tribunal de Cuentas, donde habrá inconsistencias porque este dinero no fue rendido, será algo importante y fue un antecedente del juicio político que se le hizo al intendente anterior (Bertolini) que fue por este motivo”.





“El daño que hizo fue muy importante y se verá reflejado en las arcas”, comentó. “Será algo duro pero no se podía permitir este avasallamiento que se hizo a la competencia del Concejo, creo que el objetivo principal es defender los intereses de los vecinos”, sentenció.

Fluxa es una empresa de Corrientes y había firmado un contrato con la Municipalidad hasta 2028, con lo cual habrá que ver cómo se resuelve la cuestión contractual.

La entrevista a Claudia Namuncurá: