La presidenta del Concejo Deliberante de Plottier, Claudia Namuncurá habló esta mañana en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 y adelantó que el Ejecutivo eliminará el contrato con la empresa Fluxa para aplicar fotomultas en la localidad, el cual fue firmado por el exintendente, Luis Bertolini.

“Nos reunimos con la intendenta esta semana, ayer en comisión hubo respaldo al proyecto a ver si el fiscal de Estado nos puede dar de manera no vinculante un dictamen sobre las consecuencias legales y técnicas que tuvo esta contratación de la empresa Fluxa”, expresó la funcionaria en primer lugar.

En ese sentido sostuvo que “creo que se eliminará el contrato, sin perjudicar a los vecinos. Era un convenio en el cual la empresa se llevaba un 35% del valor de las fotomultas, no era algo beneficioso para la localidad”, y dijo que “el contrato está vigente hasta el 2028”.

Consultada por las prioridades de la Municipalidad tras la asunción de Malena Resa indicó: “La idea es mejorar la prestación de servicios esenciales, recolección de residuos por ejemplo que se hace por parte de los empleados municipales”.



Licencias comerciales en la localidad



Sobre este tema, la concejal manifestó que están trabajando en dos proyectos que buscan brindar beneficios para los comerciantes de la ciudad.