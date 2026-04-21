María José Francarolli, vecina del barrio Z1 de Neuquén capital, habló con el programa "La mañana es de LA PRIMERA", que se emite por AM550 acerca de la inauguración del asfaltado completo en la zona (más de 300 cuadras), y también valoró todas las obras que se hicieron en el centro urbano, entre ellas un CPEM y rampas de acceso por discapacidad.

“Ayer se terminó de asfaltar todo el barrio Z1, se inauguró la obra y somos vecinos felices. Soy parte de la Comisión Vecinal y una de las primeras vecinas que llegó al barrio hace casi 17 años, lo he visto crecer de manera hermosa”, expresó en primer lugar.

“Son 363 cuadras, lo que significa una mejor calidad de vida, cuando llegamos ni siquiera teníamos cloacas. Hoy tenemos un barrio con cordones cuneta, rampa de acceso por discapacidad, recolección de residuos, construcción de un CPEM que nos faltaba dentro del complejo educacional”, manifestó Francarolli.

En ese sentido continuó: “También habrá una comisaría. La cancha de acceso donde se entrena todos los días, un playón donde se hacen deportes, esto vino a completar el sueño de una vida digna. El barrio asfaltado significa que los chicos pueden llegar bien a la escuela, esta es una zona muy arcillosa, a veces el colectivo no podía ingresar al barrio, hoy esa realidad cambió, el colectivo funciona siempre de manera perfecta, las viviendas tienen otro valor”.

“Estamos plantando árboles nuevos, los vecinos se encargan de plantarlos y regarlos, estamos en una zona muy árida y no tenemos mucho verde”, agregó la vecina.

Y concluyó: “Trabajamos también lo que tiene que ver con la basura, hay un trabajo de concientización y cuidado del medioambiente”.



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