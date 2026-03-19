Cuánto cuestan los vuelos de LATAM entre Neuquén y Santiago de Chile y con qué frecuencia serán

El próximo 29 de marzo, volverá a operar la ruta internacional entre Neuquén capital y Santiago de Chile a través de la empresa LATAM Airlines. La misma permitirá acortar los tiempos de viaje, además de fortalecer el turismo y el intercambio comercial entre ambos destinos.



“Este es un paso muy importante en términos de internacionalización, ya que nos permite conectar Santiago de Chile con Neuquén en menos de dos horas, con una frecuencia que no habíamos tenido hasta ahora”, señaló al respecto el presidente de NeuquénTur, Gustavo Fernández Capiet.



Agregó que “queremos agradecer la apuesta de LATAM y remarcar que este es un trabajo conjunto: desde el Gobierno, desde el sector privado y junto a todos ustedes como actores clave del turismo. No solo tenemos la oportunidad de generar nuevos negocios, sino también la responsabilidad de hacer sostenible esta conectividad en el tiempo”.



En ese sentido, subrayó la importancia de consolidar este tipo de iniciativas. “Siempre decimos que estos procesos deben consolidarse: no sirve iniciar algo que se interrumpe a los pocos meses, porque ahí todos perdemos oportunidades, recursos y energía. Por el contrario, debemos trabajar para que esto sea una inversión a largo plazo para todos”, sostuvo.



Cuánto costarán los vuelos



El 29 de marzo, día en el cual comenzarán a operar dichos vuelos, hay pasajes desde Neuquén hasta Santiago de Chile por $160.000. Para los primeros días de abril, los precios rondan los $240.000.



Con respecto a la frecuencia de vuelos, la misma será semanal para conectar vía aérea ambas ciudades.



La duración de los vuelos, por su parte, será de casi una hora y media.



